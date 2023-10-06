من يريد اجتثاث الفرنسيين من أفريقيا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يقول وول سونيكا الكاتب النيجيري (نوبل 1986): ((هنا تتبدل الأدوار وتتبدل الوجوه.. القبائل البيضاء هي التي ترقص الشاكو شاكو حول كومة الحطب)) صارخًا ((إلى متى تبقى أفريقيا.. كومة الحطب؟)).
منذ نحو ثلاثة عقود كنت أتجول في شوارع باريس مع صحافي من الكاميرون، وعندما أبديت دهشتي أمام التشكيل المعماري الفذ لأحد القصور قال لي: ((لو حللت هذه الحجارة في مختبر التاريخ لعثرت فيها على عظام آبائنا يا صاحبي، كل تلك القصور التي تراها في أوروبا صنعت من عظام آبائنا)).
من يلقي الضوء على هذه الإشكالية أكثر من الباحثين الأنثروبولوجيين؟، كلود ليفي شتراوس دعا في إحدى محاضراته إلى البحث عن جذورنا كجنس أبيض في أفريقيا التي أثبت علماء الأحافير أن الكائن البشري ظهر فيها منذ 3000000 عام، لم يعثر على إجابة لسؤاله ((لماذا بقي الأفارقة، هكذا باللون النحاسي؟))، وهل أن اختلالا أنثروبولوجيُا حدث حقًا في العالم جعل الزمن الزنجي يتوقف هناك؟ ما المعنى من كلمة ((هناك))؟.
ملاحظة أخرى لليفى شتراوس ((هؤلاء هم أول من استشعروا ذلك الهاجس الأبدي حول ما ومن وراء هذا الكون))، وقوفهم أمام تلك المسألة المستحيلة حملهم على الهروب عبر الضجيج الجسدي، هذا ما يعكسه الإيقاع الذي يحدثه قرع الطبول (التام تام)، ليقول: ((ربما تتوخى الرقصات الصاخبة غسل الروح البشرية من القلق الداخلي الذي تحدثه تلك الإشكاليات الماورائية)).
حضارة هيروشيما
نتوقف عند الكاتبة الزنجية الأمريكية توني موريسون (نوبل 1993)، التي تثني على ((البدائية الخلاقة)) لدى القبائل الأفريقية، وقد قررت الإقامة في ذلك الزمن الذي يقود الإنسان إلى الخلاص لا إلى المتاهة الفلسفية بظلالها الأبوكاليتينية، وصفت الحضارة الغربية بما حققته في مجال التكنولوجيا بـ((حضارة هيروشيما)).
في نظرها هذا واقع سيكولوجي شديد التعقيد، لتتحدث عن قصور سيغموند فرويد في نظريات التحليل النفسي، لماذا يقتل الإنسان الإنسان؟ لا تقنعها المقاربات الكلاسيكية التي غالبًا ما توضع لأعراض هامشية في كل الأحوال.
صاحبة ((العيون الأكثر زرقة)) ترفض أن تكون امرأة بيضاء أو تدمير الكون الذي قالت الكتب عنه صنع من أجلنا أيضًا، إن البيض حولوا الكرة الأرضية إلى حطام، يحاولون أن يفعلوا الشيء نفسه مع الكواكب الأخرى.
ذلك الرقص، الذي قالت المغنية الأمريكية الشهيرة إیلا فیتزجيرالد (النهرالذي يبكي)، إنه يرمي من خلال إثارة الجلبة في الجسد البشري إلى تفريغنا من الأرواح الشريرة، وتستدرك من غيرنا الأرواح الشريرة؟، ألم يتهم دیزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقية الأوروبيين بأنهم لم يكونوا أبدًا حملة الإنجيل منذ أن بدأوا بغزو القارة؟، قال: ((إنهم لم يكترثوا، قطعًا لتعاليم السيد المسيح، بل ضربوها في الجوهر، وكرسوا ثقافة العبودية حين تعاملوا مع الزنوج كما الجرذان في قعر السفن كامتداد لقعر جهنم))، توتو سأل: ((هل تتذكرون على أكتاف من، وبثروات من بنيتم إمبراطورياتكم؟)).
الماس والقش
بأسى ملحوظ أبدى الكاتب التنزاني عبدالرزاق قرنح (نوبل 2021) خشيته من أن تبقى القارة نائمة بين الجمر والرماد، ((تصوروا أننا نعيش في أكواخ القش، ولكن فوق حقول الماس، على الرغم من ذلك لم نرفع الرماح في وجه من كرسوا معادلة الماس للأبيض، والقس للأسود، لعل بعضنا، أو أكثرنا مازال يأخذ بشعوذات بعض الكهنة (كهنة النار)، التي تقول إننا في طريق التحول، ربما التحول الذي جاء على اللون البيض.. يا لسذاجتنا؟!)).. أين أفريقيا، أين أفريقيا الآن؟.
الشعوذة البيضاء
الوضع في القارة السمراء بائر إلى ذلك الحد؟ الصراع الآن يبدو أكثر ضراوة وأكثر تعقيدًا مثلما قرر دايت أيزنهاور أن تحل الإمبراطورية الأمريكية محل بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط (السويس 1956)، قرر جو بايدن وقبله دونالد ترامب اجتثاث الوجود الفرنسي في أفريقيا.. هذا يمكن أن يحدث بالانقلابات العسكرية، مثلما كان يحدث في أمريكا اللاتينية، بدل جمهوريات الموز جمهوريات المانجا، المفاجأة كانت بتسلل الروس والصينيين عبر الأصابع الأمركية والفرنسية ليكون لهم وجود مؤثر ليس في الأسواق فحسب، وإنما في الوجدان السياسي للمجتمعات المعنية، لعلكم تذكرون بوب دينار قائد المرتزقة الفرنسي الشهير، إذا شارك في أكثر من 40 انقلابًا، أو محاولة انقلاب أطاح بعدد من رؤساء الدول ليشهر إسلامه في جزر القمر (بدلا من اسمه الأصلي جليبر بورغو أصبح اسمه سعيد مصطفى محجوب)، قناة ((فوكس نيوز)) قارنت بين دينار وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين (ألب يهودي من بيلاروسيا) المجموعة موجودة في 8 دول أفريقية وهي تتمدد.
قرن العذاب
إذن هو قرن من العذاب، هذا ما يستنتجه المفكر الكاميروني، أشيل ميمبي، الذي أبدى خشيته في محاضرة له في جامعة باريسية من أن يؤدي صراع الإمبرواطوريات إلى ((تعرية هياكلنا العظمية))، معربًا عن صدمته، لأن تراثنا الذي لابد أنه أثر في الفسلفات التأسيسية ((هو في الطريق إلى الاضمحلال))، السبب ((أن من يتولون إدارة حكوماتنا من الخارج، ولو بخيوط العنكبوت، يريدون منا أن نكون عراة حتى من أرواحنا)).
قادة من دون أفق مسلسل الانقلابات لم يتوقف كـ((موضة مستهلكة))، ماذا إذا علمنا أنه منذ بداية استقلال بلدان القارة وقع 188 انقلابًا عسكريًا، في السنتين الأخيرتين حدثت 7 انقلابات عسكرية في غرب ووسط أفريقيا (انقلابان في بوركينا فاسو خلال عام واحد)، كذلك انقلابات في مالي وتشاد وغينيا، كما في النيجر الذي اشتهر بانقلاباته الدورية، ثم الغابون، من دون أن تتشكل آليات إقليمية أو على مستوى القارة، لحماية الحكومات المدنية، وإن كانت غالبية هذه الحكومات، تتصف بـ((الفساد العظيم)) أو بالتبعية.
ماذا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يفعل، وكذلك الحال مع ((المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (ECOWAS) التي تضم 15 دولة، ولطالما حاولت وبدفع من فرنسا، تشكيل قوة عسكرية موحدة لإزالة الحكم العسكري في النيجر، هذه المحاولة التي عارضها الروس والصينويون، إضافة إلى بلدان أفريقية لا تريد الوجود الفرنسي على أراضيها.
وبذريعة عدم تحويل بلد من منجم لليورانيوم إلى منجم للجثث، لكن الفرنسيين يعتقدون أن خروجهم من النيجر يعني خروجهم من القارة، التأرجح بين الغزو العسكري بتغطية من الإليزية، هو ما تحذر منه الصحف الفرنسية)) لسنا الأمريكيين أو الروس الذين يتقنون اللعب والموت في المستنقعات ((والحصار الذي يكرس الستاتيكو من يكترث بالضحايا؟ لا أحد!.
على خط مواز أخفقت ((الايغاد)) (الهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا التي تضم 8 دول) في حمل البرهان وحميدتي على الجلوس على طاولة المفاوضات، بعدما أظهرت محادثات جدة ارتباط الاثنين بأجندات خارجية، حتى إن خبراء في الشؤون الأفريقية لاحظوا أن التطورات الميدانية أفلتت من الرجلين. لم تعد هناك بريطانيا وفرنسا لترسما الخرائط بالشوكة والسكين، فرانز فانون صاحب ((معذبو الأرض)) وصف ذلك بـ((تفخيخ التاريخ)) لتفجيره ساعة تقتضي المصالح ذلك، الآن الجنرالات بثقافة قطاع الطرق يقودون بلادهم إما إلى الموت السريري أو إلى التفكك.. أليس هذا ما فعله عمر حسن البشير بعصا المارشال (وكانت أقرب إلى عصا الحواة)، حين وقع على انفصال الجنوب بثرواته النفطية والمعدنية الهائلة.
لنتذكر الآن أن السودان عضو في جامعة الدولة العربية، ولطالما أنتج الأدمغة الفذة، ولكن متى كان لهذه الأنظمة التي أنشئت منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن أن تحل مشكلات العرب التي يبدو أنها مازالت تستوطن عظامنا منذ أيام داحس والغبراء، السودان أمام احتمالات مروعة، كذلك النيجر.
نعود للشاعر السنغالي دياخاتي،" قد يكون علينا أن نطلي وجوهنا باللون الأبيض كي يستضيفنا الزمن، وليس التاريخ فقط، ولكن من يستطيع وليس التاريخ فقط، ولكن من يستطيع أن يزيل من ظهورنا أثار الفحم الحجري؟"، كأنه يستعيد قول مواطنه ورئيسه الراحل ليوبولد سيدار سنغور: ((حين كنت أتجول ليلا في شوارع باريس، كنت أشعر أن وجوهنا كزنوج تضيء قناديل المدينة" ، البانوراما الإغريقية في أفريقيا.. أمريكيون وروس وصينييون على صهوة أحصنة مجنونة، من بعيد تتناهى إلينا.. قهقهات الجحيم!!)).
* ينشر بالتزامن مع نشرة " افق" الالكترونية.
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