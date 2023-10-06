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من يريد اجتثاث الفرنسيين من أفريقيا - جريدة الوطن السعودية

10/6/2023 4:29:01 AM
(MENAFN- Al Watan) يقول وول سونيكا الكاتب النيجيري (نوبل 1986): ((هنا تتبدل الأدوار وتتبدل الوجوه.. القبائل البيضاء هي التي ترقص الشاكو شاكو حول كومة الحطب)) صارخًا ((إلى متى تبقى أفريقيا.. كومة الحطب؟)).
منذ نحو ثلاثة عقود كنت أتجول في شوارع باريس مع صحافي من الكاميرون، وعندما أبديت دهشتي أمام التشكيل المعماري الفذ لأحد القصور قال لي: ((لو حللت هذه الحجارة في مختبر التاريخ لعثرت فيها على عظام آبائنا يا صاحبي، كل تلك القصور التي تراها في أوروبا صنعت من عظام آبائنا)).
من يلقي الضوء على هذه الإشكالية أكثر من الباحثين الأنثروبولوجيين؟، كلود ليفي شتراوس دعا في إحدى محاضراته إلى البحث عن جذورنا كجنس أبيض في أفريقيا التي أثبت علماء الأحافير أن الكائن البشري ظهر فيها منذ 3000000 عام، لم يعثر على إجابة لسؤاله ((لماذا بقي الأفارقة، هكذا باللون النحاسي؟))، وهل أن اختلالا أنثروبولوجيُا حدث حقًا في العالم جعل الزمن الزنجي يتوقف هناك؟ ما المعنى من كلمة ((هناك))؟.
ملاحظة أخرى لليفى شتراوس ((هؤلاء هم أول من استشعروا ذلك الهاجس الأبدي حول ما ومن وراء هذا الكون))، وقوفهم أمام تلك المسألة المستحيلة حملهم على الهروب عبر الضجيج الجسدي، هذا ما يعكسه الإيقاع الذي يحدثه قرع الطبول (التام تام)، ليقول: ((ربما تتوخى الرقصات الصاخبة غسل الروح البشرية من القلق الداخلي الذي تحدثه تلك الإشكاليات الماورائية)).
حضارة هيروشيما
نتوقف عند الكاتبة الزنجية الأمريكية توني موريسون (نوبل 1993)، التي تثني على ((البدائية الخلاقة)) لدى القبائل الأفريقية، وقد قررت الإقامة في ذلك الزمن الذي يقود الإنسان إلى الخلاص لا إلى المتاهة الفلسفية بظلالها الأبوكاليتينية، وصفت الحضارة الغربية بما حققته في مجال التكنولوجيا بـ((حضارة هيروشيما)).
في نظرها هذا واقع سيكولوجي شديد التعقيد، لتتحدث عن قصور سيغموند فرويد في نظريات التحليل النفسي، لماذا يقتل الإنسان الإنسان؟ لا تقنعها المقاربات الكلاسيكية التي غالبًا ما توضع لأعراض هامشية في كل الأحوال.
صاحبة ((العيون الأكثر زرقة)) ترفض أن تكون امرأة بيضاء أو تدمير الكون الذي قالت الكتب عنه صنع من أجلنا أيضًا، إن البيض حولوا الكرة الأرضية إلى حطام، يحاولون أن يفعلوا الشيء نفسه مع الكواكب الأخرى.
ذلك الرقص، الذي قالت المغنية الأمريكية الشهيرة إیلا فیتزجيرالد (النهرالذي يبكي)، إنه يرمي من خلال إثارة الجلبة في الجسد البشري إلى تفريغنا من الأرواح الشريرة، وتستدرك من غيرنا الأرواح الشريرة؟، ألم يتهم دیزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقية الأوروبيين بأنهم لم يكونوا أبدًا حملة الإنجيل منذ أن بدأوا بغزو القارة؟، قال: ((إنهم لم يكترثوا، قطعًا لتعاليم السيد المسيح، بل ضربوها في الجوهر، وكرسوا ثقافة العبودية حين تعاملوا مع الزنوج كما الجرذان في قعر السفن كامتداد لقعر جهنم))، توتو سأل: ((هل تتذكرون على أكتاف من، وبثروات من بنيتم إمبراطورياتكم؟)).
الماس والقش
بأسى ملحوظ أبدى الكاتب التنزاني عبدالرزاق قرنح (نوبل 2021) خشيته من أن تبقى القارة نائمة بين الجمر والرماد، ((تصوروا أننا نعيش في أكواخ القش، ولكن فوق حقول الماس، على الرغم من ذلك لم نرفع الرماح في وجه من كرسوا معادلة الماس للأبيض، والقس للأسود، لعل بعضنا، أو أكثرنا مازال يأخذ بشعوذات بعض الكهنة (كهنة النار)، التي تقول إننا في طريق التحول، ربما التحول الذي جاء على اللون البيض.. يا لسذاجتنا؟!)).. أين أفريقيا، أين أفريقيا الآن؟.
الشعوذة البيضاء
الوضع في القارة السمراء بائر إلى ذلك الحد؟ الصراع الآن يبدو أكثر ضراوة وأكثر تعقيدًا مثلما قرر دايت أيزنهاور أن تحل الإمبراطورية الأمريكية محل بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط (السويس 1956)، قرر جو بايدن وقبله دونالد ترامب اجتثاث الوجود الفرنسي في أفريقيا.. هذا يمكن أن يحدث بالانقلابات العسكرية، مثلما كان يحدث في أمريكا اللاتينية، بدل جمهوريات الموز جمهوريات المانجا، المفاجأة كانت بتسلل الروس والصينيين عبر الأصابع الأمركية والفرنسية ليكون لهم وجود مؤثر ليس في الأسواق فحسب، وإنما في الوجدان السياسي للمجتمعات المعنية، لعلكم تذكرون بوب دينار قائد المرتزقة الفرنسي الشهير، إذا شارك في أكثر من 40 انقلابًا، أو محاولة انقلاب أطاح بعدد من رؤساء الدول ليشهر إسلامه في جزر القمر (بدلا من اسمه الأصلي جليبر بورغو أصبح اسمه سعيد مصطفى محجوب)، قناة ((فوكس نيوز)) قارنت بين دينار وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين (ألب يهودي من بيلاروسيا) المجموعة موجودة في 8 دول أفريقية وهي تتمدد.
قرن العذاب
إذن هو قرن من العذاب، هذا ما يستنتجه المفكر الكاميروني، أشيل ميمبي، الذي أبدى خشيته في محاضرة له في جامعة باريسية من أن يؤدي صراع الإمبرواطوريات إلى ((تعرية هياكلنا العظمية))، معربًا عن صدمته، لأن تراثنا الذي لابد أنه أثر في الفسلفات التأسيسية ((هو في الطريق إلى الاضمحلال))، السبب ((أن من يتولون إدارة حكوماتنا من الخارج، ولو بخيوط العنكبوت، يريدون منا أن نكون عراة حتى من أرواحنا)).
قادة من دون أفق مسلسل الانقلابات لم يتوقف كـ((موضة مستهلكة))، ماذا إذا علمنا أنه منذ بداية استقلال بلدان القارة وقع 188 انقلابًا عسكريًا، في السنتين الأخيرتين حدثت 7 انقلابات عسكرية في غرب ووسط أفريقيا (انقلابان في بوركينا فاسو خلال عام واحد)، كذلك انقلابات في مالي وتشاد وغينيا، كما في النيجر الذي اشتهر بانقلاباته الدورية، ثم الغابون، من دون أن تتشكل آليات إقليمية أو على مستوى القارة، لحماية الحكومات المدنية، وإن كانت غالبية هذه الحكومات، تتصف بـ((الفساد العظيم)) أو بالتبعية.
ماذا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يفعل، وكذلك الحال مع ((المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (ECOWAS) التي تضم 15 دولة، ولطالما حاولت وبدفع من فرنسا، تشكيل قوة عسكرية موحدة لإزالة الحكم العسكري في النيجر، هذه المحاولة التي عارضها الروس والصينويون، إضافة إلى بلدان أفريقية لا تريد الوجود الفرنسي على أراضيها.
وبذريعة عدم تحويل بلد من منجم لليورانيوم إلى منجم للجثث، لكن الفرنسيين يعتقدون أن خروجهم من النيجر يعني خروجهم من القارة، التأرجح بين الغزو العسكري بتغطية من الإليزية، هو ما تحذر منه الصحف الفرنسية)) لسنا الأمريكيين أو الروس الذين يتقنون اللعب والموت في المستنقعات ((والحصار الذي يكرس الستاتيكو من يكترث بالضحايا؟ لا أحد!.
على خط مواز أخفقت ((الايغاد)) (الهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا التي تضم 8 دول) في حمل البرهان وحميدتي على الجلوس على طاولة المفاوضات، بعدما أظهرت محادثات جدة ارتباط الاثنين بأجندات خارجية، حتى إن خبراء في الشؤون الأفريقية لاحظوا أن التطورات الميدانية أفلتت من الرجلين. لم تعد هناك بريطانيا وفرنسا لترسما الخرائط بالشوكة والسكين، فرانز فانون صاحب ((معذبو الأرض)) وصف ذلك بـ((تفخيخ التاريخ)) لتفجيره ساعة تقتضي المصالح ذلك، الآن الجنرالات بثقافة قطاع الطرق يقودون بلادهم إما إلى الموت السريري أو إلى التفكك.. أليس هذا ما فعله عمر حسن البشير بعصا المارشال (وكانت أقرب إلى عصا الحواة)، حين وقع على انفصال الجنوب بثرواته النفطية والمعدنية الهائلة.
لنتذكر الآن أن السودان عضو في جامعة الدولة العربية، ولطالما أنتج الأدمغة الفذة، ولكن متى كان لهذه الأنظمة التي أنشئت منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن أن تحل مشكلات العرب التي يبدو أنها مازالت تستوطن عظامنا منذ أيام داحس والغبراء، السودان أمام احتمالات مروعة، كذلك النيجر.
نعود للشاعر السنغالي دياخاتي،" قد يكون علينا أن نطلي وجوهنا باللون الأبيض كي يستضيفنا الزمن، وليس التاريخ فقط، ولكن من يستطيع وليس التاريخ فقط، ولكن من يستطيع أن يزيل من ظهورنا أثار الفحم الحجري؟"، كأنه يستعيد قول مواطنه ورئيسه الراحل ليوبولد سيدار سنغور: ((حين كنت أتجول ليلا في شوارع باريس، كنت أشعر أن وجوهنا كزنوج تضيء قناديل المدينة" ، البانوراما الإغريقية في أفريقيا.. أمريكيون وروس وصينييون على صهوة أحصنة مجنونة، من بعيد تتناهى إلينا.. قهقهات الجحيم!!)).
* ينشر بالتزامن مع نشرة " افق" الالكترونية.

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