شركة Armis تعلن عن عقد شراكة موسَّعة مع Crowdstrike

(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن إتمام عمليتي تكامل جديدتين مع CrowdStrike لمساعدة المؤسسات على تعزيز وضعها الأمني عبر بيئات إنترنت الأشياء (IoT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) لديها. ستزود عمليات التكامل الجديدة المؤسسات بإمكانات شاملة لإدارة التعرُّض السيبراني ومعلومات الأصول القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لرؤية التهديدات وتأمينها وحمايتها وإدارتها عبر سطح الهجوم الممتد بالكامل.

وفي ظل تضافر تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقوم فرق الأمن بتأمين أنظمة البنية الأساسية الحيوية لديها من خلال جمع الإطارات الخاص بالأصول والموجودات والاستفادة منها لتعزيز آلية تطبيق سياسة موسَّعة مخصَّصة لمكافحة تهديدات إنترنت الأشياء (XIoT) والاكتشافات عالية الدقة.

وبعقد هذه الشراكة الجديدة بين Armis وCrowdStrike، يمكن للعملاء الآن استخدام CrowdStrike Falcon Insight for IoT جنبًا إلى جنب مع Armis CentrixTM للحصول على:



معلومات شاملة عن الأصول في جميع أجهزة تكنولوجيا المعلومات وأجهزة إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية المُدارة وغير المُدارة عبر أي بيئة واتجاهات

تقييمات مخاطر ونقاط الضعف الأجهزة التلقائية ذات الأولوية لأصول إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية تعزيز اكتشاف التهديدات والتخفيف من آثارها لأصول إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية ذات المهام الحرجة

أعلنت شركة Armis أيضًا أن الشركة ستعمل على الاستفادة من CrowdStrike Falcon LogScale ، وهو الجيل المتطور من SIEM المزود بإمكانية إجراء بحث سريع للغاية ولوحات معلومات مخصَّصة، لتزويد العملاء بالقدرة على اكتساب رؤى أعمق لأمن إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية بسرعة وسهولة من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة Armis للأجهزة غير المُدارة.

صرَّح Nadir Izrael، مدير التكنولوجيا التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Armis قائلاً: "ينمو عدد الأصول المتصلة بشبكات الأعمال بمعدل كبير جدًا، مما يؤدي إلى توسيع مساحات الهجوم الخاصة بالمؤسسات ويجعل من الصعب بشكل متزايد على فرق الأمن إدارة التهديدات". "من الضروري أن يتم تمكين المؤسسات العالمية عبر القطاعات بتزويدها برؤى سياقية في الوقت الفعلي للتخفيف من المخاطر بشكل فعَّال. تسعى Armis وCrowdStrike معًا إلى مساعدة العملاء على إدارة التعرُّض للمخاطر السيبرانية وحماية سطح الهجوم بالكامل، مما يحافظ على سلامتهم وأمانهم."

ومن جانبه صرَّح Daniel Bernard، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في CrowdStrike قائلاً: "تتمثل مهمتنا في منع حدوث الخروقات في أي مكان، وتضمن هذه الشراكة الموسَّعة مع Armis أن يظل العملاء على قمة بيئة التهديدات سريعة التطور". "وبالجمع بين القدرات الفريدة لكلتا منصتينا، تستفيد المؤسسات بمختلف أحجامها على الفور من الرؤى القوية الرائدة في الصناعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تُمكِّن فرق الأمن لديها من حماية أصول إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية الخاصة بها بشكل استباقي ومعالجة المخاطر المحتملة بسرعة."

لمزيد من المعلومات حول تكامل Armis وCrowdStrike، تفضَّل بقراءة ملخص الحل:

تتوفَّر Armis CentrixTM للشراء في سوق CrowdStrike ، وهو وجهة شاملة ومنظومة عالمية المستوى لمنتجات الأمان الخارجية. شراء Armis CentrixTM من هنا:

تُعدُّ شركة Armis عضوًا في تحالف CrowdStrike CrowdXDR، وهو تحالف موحد ومفتوح للكشف والاستجابة الموسَّعة (XDR) تم تشكيله مع قادة عمليات الأمن وتكنولوجيا المعلومات والحلول الأفضل في فئتها. تعرَّف على المزيد من المعلومات هنا:

نبذة عن Armis

تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وتأمينها وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.

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