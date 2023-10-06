شركة Armis تعلن عن عقد شراكة موسَّعة مع Crowdstrike

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن إتمام عمليتي تكامل جديدتين مع CrowdStrike لمساعدة المؤسسات على تعزيز وضعها الأمني عبر بيئات إنترنت الأشياء (IoT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) لديها. ستزود عمليات التكامل الجديدة المؤسسات بإمكانات شاملة لإدارة التعرُّض السيبراني ومعلومات الأصول القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لرؤية التهديدات وتأمينها وحمايتها وإدارتها عبر سطح الهجوم الممتد بالكامل.
وفي ظل تضافر تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقوم فرق الأمن بتأمين أنظمة البنية الأساسية الحيوية لديها من خلال جمع الإطارات الخاص بالأصول والموجودات والاستفادة منها لتعزيز آلية تطبيق سياسة موسَّعة مخصَّصة لمكافحة تهديدات إنترنت الأشياء (XIoT) والاكتشافات عالية الدقة.
وبعقد هذه الشراكة الجديدة بين Armis وCrowdStrike، يمكن للعملاء الآن استخدام CrowdStrike Falcon Insight for IoT جنبًا إلى جنب مع Armis CentrixTM للحصول على:
معلومات شاملة عن الأصول في جميع أجهزة تكنولوجيا المعلومات وأجهزة إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية المُدارة وغير المُدارة عبر أي بيئة واتجاهات تقييمات مخاطر ونقاط الضعف الأجهزة التلقائية ذات الأولوية لأصول إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية تعزيز اكتشاف التهديدات والتخفيف من آثارها لأصول إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية ذات المهام الحرجة
أعلنت شركة Armis أيضًا أن الشركة ستعمل على الاستفادة من CrowdStrike Falcon LogScale ، وهو الجيل المتطور من SIEM المزود بإمكانية إجراء بحث سريع للغاية ولوحات معلومات مخصَّصة، لتزويد العملاء بالقدرة على اكتساب رؤى أعمق لأمن إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية بسرعة وسهولة من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة Armis للأجهزة غير المُدارة.
صرَّح Nadir Izrael، مدير التكنولوجيا التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Armis قائلاً: "ينمو عدد الأصول المتصلة بشبكات الأعمال بمعدل كبير جدًا، مما يؤدي إلى توسيع مساحات الهجوم الخاصة بالمؤسسات ويجعل من الصعب بشكل متزايد على فرق الأمن إدارة التهديدات". "من الضروري أن يتم تمكين المؤسسات العالمية عبر القطاعات بتزويدها برؤى سياقية في الوقت الفعلي للتخفيف من المخاطر بشكل فعَّال. تسعى Armis وCrowdStrike معًا إلى مساعدة العملاء على إدارة التعرُّض للمخاطر السيبرانية وحماية سطح الهجوم بالكامل، مما يحافظ على سلامتهم وأمانهم."
ومن جانبه صرَّح Daniel Bernard، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في CrowdStrike قائلاً: "تتمثل مهمتنا في منع حدوث الخروقات في أي مكان، وتضمن هذه الشراكة الموسَّعة مع Armis أن يظل العملاء على قمة بيئة التهديدات سريعة التطور". "وبالجمع بين القدرات الفريدة لكلتا منصتينا، تستفيد المؤسسات بمختلف أحجامها على الفور من الرؤى القوية الرائدة في الصناعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تُمكِّن فرق الأمن لديها من حماية أصول إنترنت الأشياء/التكنولوجيا التشغيلية الخاصة بها بشكل استباقي ومعالجة المخاطر المحتملة بسرعة."
لمزيد من المعلومات حول تكامل Armis وCrowdStrike، تفضَّل بقراءة ملخص الحل:
تتوفَّر Armis CentrixTM للشراء في سوق CrowdStrike ، وهو وجهة شاملة ومنظومة عالمية المستوى لمنتجات الأمان الخارجية. شراء Armis CentrixTM من هنا:
تُعدُّ شركة Armis عضوًا في تحالف CrowdStrike CrowdXDR، وهو تحالف موحد ومفتوح للكشف والاستجابة الموسَّعة (XDR) تم تشكيله مع قادة عمليات الأمن وتكنولوجيا المعلومات والحلول الأفضل في فئتها. تعرَّف على المزيد من المعلومات هنا:
نبذة عن Armis
تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وتأمينها وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.
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