الذهب المعدن الثمين وقصص تُروى لأول مرة مع الفنان Idris Elba

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة World Gold Council طرح فيلم وثائقي جديد بعنوان: GOLD: A Journey with Idris Elba ،
بالتعاون مع Pioneer Productions .
يخوض Idris Elba (الذي لعب دور البطولة في أفلام Luther وBeasts of No Nation وHijack) مغامرة يستكشف فيها الألغاز والقصص والعلاقات الإنسانية التي لا تحصى مع الذهب، أغلى معدن ثمين في العالم. وفي غمار رحلته الشائقة، يصحبنا في جولة على مستوى العالم ونعايش معه معاناته في التغلب على رهاب الأماكن المغلقة في المناجم الكندية وننغمس في رحلة استكشافه لتراثه في غانا ونتعمق في قضية التعدين المسؤول في جنوب إفريقيا.
بدءًا من حمى البحث عن الذهب في القرن التاسع عشر التي حفزت الطلب المبكر على ملابس الجينز من Levi، إلى الإنتاج الأخير لسبيكة ذهبية بقيمة مليون دولار أمريكي في كندا ومهمة استكشاف طبقات الذهب الجديدة في بيرو؛ يكشف Elba عن اللحظات والمحطات المهمة التي تسلط الضوء على القصة الإنسانية والأثر الاجتماعي والاقتصادي للذهب.
ينصب تركيز Gold: A Journey على بيان قيمة الذهب ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، إلى جانب لفت النظر إلى قدراته المؤثرة في تحول حياة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات، كما يلقي الضوء على كيفية مواجهة الصناعة للتحديات الحالية، من مرحلة التجديد بعد التعدين واستهلاك الطاقة إلى مستقبل القوى العاملة في مجال تعدين الذهب.
صرح Idris Elba قائلاً: "يعتريني بالغ الامتنان إذ تمكنت من معايشة تجربة تبين نظرة الناس إلى الذهب ومكانته في التاريخ وكذلك في التقاليد، وأدركت أن الذهب قوة فاعلة قادرة على قلب الموازين، وعرفت أيضًا الكثير من المعلومات عن خبايا عالم الذهب التي لطالما اكتنفها الغموض، فاستنارت بصيرتي وهذا أمر جلل."
صرح David Tait، المدير التنفيذي في World Gold Council، قائلاً: "للذهب تأثير إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات، وقصته بها الكثير من الخبايا المتروكة لخيالنا حتى وقتنا هذا. لذا، نيابةً عن أعضائنا وأقطاب الصناعة، يسعدنا التطرق إلى القصص الإنسانية المتعلقة بالذهب لأول مرة، بالتعاون مع Idris Elba الذي يخوض غمار رحلة استكشاف قيمة الذهب وتطوره."
تم إعداد هذا الفيلم الوثائقي لدعم World Gold Council في خطتها الطموحة الهادفة إلى مساعدة العالم في إدراك قيمة الذهب والاستفادة من قوته المغيرة لمجرى الحياة.
سيتوفر الفيلم الوثائقي على YouTube من 5 من أكتوبر لعام 2023. تعرف على المزيد: journey
World Gold Council
نحن مؤسسة مكونة من أعضاء فاعلين تدعم الدور الذي يلعبه الذهب بصفته أصلاً إستراتيجيًا، هادفة بذلك إلى رسم ملامح مستقبل لسلسلة توريد الذهب قوامها المسؤولية والإتاحة للجميع، لذلك يعمد فريقنا من الخبراء إلى استكشاف قدرات الذهب وإمكانياته عن طريق الأبحاث والتحليلات والملاحظات والرؤى الثاقبة، فنحن ندفع عجلة تقدم الصناعة ونشكل السياسات
ونضع معايير لسوق ذهب دائمة ومستدامة.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN06102023004146001356ID1107201321