الذهب المعدن الثمين وقصص تُروى لأول مرة مع الفنان Idris Elba

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة World Gold Council طرح فيلم وثائقي جديد بعنوان:بالتعاون مع Pioneer Productions .

يخوض Idris Elba (الذي لعب دور البطولة في أفلام Luther وBeasts of No Nation وHijack) مغامرة يستكشف فيها الألغاز والقصص والعلاقات الإنسانية التي لا تحصى مع الذهب، أغلى معدن ثمين في العالم. وفي غمار رحلته الشائقة، يصحبنا في جولة على مستوى العالم ونعايش معه معاناته في التغلب على رهاب الأماكن المغلقة في المناجم الكندية وننغمس في رحلة استكشافه لتراثه في غانا ونتعمق في قضية التعدين المسؤول في جنوب إفريقيا.

بدءًا من حمى البحث عن الذهب في القرن التاسع عشر التي حفزت الطلب المبكر على ملابس الجينز من Levi، إلى الإنتاج الأخير لسبيكة ذهبية بقيمة مليون دولار أمريكي في كندا ومهمة استكشاف طبقات الذهب الجديدة في بيرو؛ يكشف Elba عن اللحظات والمحطات المهمة التي تسلط الضوء على القصة الإنسانية والأثر الاجتماعي والاقتصادي للذهب.

ينصب تركيز Gold: A Journey على بيان قيمة الذهب ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، إلى جانب لفت النظر إلى قدراته المؤثرة في تحول حياة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات، كما يلقي الضوء على كيفية مواجهة الصناعة للتحديات الحالية، من مرحلة التجديد بعد التعدين واستهلاك الطاقة إلى مستقبل القوى العاملة في مجال تعدين الذهب.

صرح Idris Elba قائلاً: "يعتريني بالغ الامتنان إذ تمكنت من معايشة تجربة تبين نظرة الناس إلى الذهب ومكانته في التاريخ وكذلك في التقاليد، وأدركت أن الذهب قوة فاعلة قادرة على قلب الموازين، وعرفت أيضًا الكثير من المعلومات عن خبايا عالم الذهب التي لطالما اكتنفها الغموض، فاستنارت بصيرتي وهذا أمر جلل."

صرح David Tait، المدير التنفيذي في World Gold Council، قائلاً: "للذهب تأثير إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات، وقصته بها الكثير من الخبايا المتروكة لخيالنا حتى وقتنا هذا. لذا، نيابةً عن أعضائنا وأقطاب الصناعة، يسعدنا التطرق إلى القصص الإنسانية المتعلقة بالذهب لأول مرة، بالتعاون مع Idris Elba الذي يخوض غمار رحلة استكشاف قيمة الذهب وتطوره."

تم إعداد هذا الفيلم الوثائقي لدعم World Gold Council في خطتها الطموحة الهادفة إلى مساعدة العالم في إدراك قيمة الذهب والاستفادة من قوته المغيرة لمجرى الحياة.

سيتوفر الفيلم الوثائقي على YouTube من 5 من أكتوبر لعام 2023. تعرف على المزيد: journey

World Gold Council

نحن مؤسسة مكونة من أعضاء فاعلين تدعم الدور الذي يلعبه الذهب بصفته أصلاً إستراتيجيًا، هادفة بذلك إلى رسم ملامح مستقبل لسلسلة توريد الذهب قوامها المسؤولية والإتاحة للجميع، لذلك يعمد فريقنا من الخبراء إلى استكشاف قدرات الذهب وإمكانياته عن طريق الأبحاث والتحليلات والملاحظات والرؤى الثاقبة، فنحن ندفع عجلة تقدم الصناعة ونشكل السياسات

ونضع معايير لسوق ذهب دائمة ومستدامة.

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