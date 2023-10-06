Kinaxis تقود التحول الرقمي لعلامة تجارية للسيارات الفاخرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تقدم Kinaxis (مدرجة في بورصة تورونتو للأسهم تحت الرمز: KXS)، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد، تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع لـ Volvo Cars، مما يقود عمليات سلسلة التوريد لدى الشركة السويدية إلى حقبة جديدة من السلامة والابتكار والكهربة. ستعمل منصة ®Kinaxis RapidResponse على تمكين المتخصصين في سلسلة التوريد في Volvo Cars من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة - حتى مع استمرار مواجهة قطاع السيارات لحالة من عدم اليقين.

تحظى Kinaxis بثقة العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات، كما أنها تتمتع بفهم قوي للضغوطات الفريدة التي تواجه القطاع من خلال الحلول التي تقدمها. إن التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية هو محور التركيز الحالي في القطاع، حيث تحتاج الشركات إلى تحقيق التوازن بين اعتماد السيارات الكهربائية وسياسات الاستدامة الإقليمية. ومن المهم أن يكون لدى مؤسسات صناعة السيارات رؤية شاملة لفهم طلب الزبائن، وزيادة تخصيص الموارد، والحد من النفايات.

وفي هذا الصدد، صرحت Claire Rychlewski ، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات الميدانية العالمية في Kinaxis ، قائلة: "نحن نفخر بالعمل مع قادة القطاع مثل Volvo Cars، ونؤدي دوراً في التزامهم بإنشاء سيارات آمنة ومبتكرة تعمل على تحسين الكوكب". "نحن متحمسون للعمل معاً لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم تجربة زبائن متميزة".

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد الحديثة. ونحن نخدم سلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. وتحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمة للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. ونحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع نهج يركز على الإنسان في الذكاء لاصطناعي لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التنفيذ من البداية إلى الثانية والتسليم في المرحلة الأخيرة. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

المصدر: .Kinaxis Inc

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