Kinaxis تقود التحول الرقمي لعلامة تجارية للسيارات الفاخرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تقدم Kinaxis (مدرجة في بورصة تورونتو للأسهم تحت الرمز: KXS)، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد، تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع لـ Volvo Cars، مما يقود عمليات سلسلة التوريد لدى الشركة السويدية إلى حقبة جديدة من السلامة والابتكار والكهربة. ستعمل منصة ®Kinaxis RapidResponse على تمكين المتخصصين في سلسلة التوريد في Volvo Cars من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة - حتى مع استمرار مواجهة قطاع السيارات لحالة من عدم اليقين.
تحظى Kinaxis بثقة العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات، كما أنها تتمتع بفهم قوي للضغوطات الفريدة التي تواجه القطاع من خلال الحلول التي تقدمها. إن التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية هو محور التركيز الحالي في القطاع، حيث تحتاج الشركات إلى تحقيق التوازن بين اعتماد السيارات الكهربائية وسياسات الاستدامة الإقليمية. ومن المهم أن يكون لدى مؤسسات صناعة السيارات رؤية شاملة لفهم طلب الزبائن، وزيادة تخصيص الموارد، والحد من النفايات.
وفي هذا الصدد، صرحت Claire Rychlewski ، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات الميدانية العالمية في Kinaxis ، قائلة: "نحن نفخر بالعمل مع قادة القطاع مثل Volvo Cars، ونؤدي دوراً في التزامهم بإنشاء سيارات آمنة ومبتكرة تعمل على تحسين الكوكب". "نحن متحمسون للعمل معاً لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم تجربة زبائن متميزة".
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد الحديثة. ونحن نخدم سلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. وتحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمة للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. ونحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع نهج يركز على الإنسان في الذكاء لاصطناعي لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التنفيذ من البداية إلى الثانية والتسليم في المرحلة الأخيرة. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
المصدر: .Kinaxis Inc
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