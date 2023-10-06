شركة Tigo Energy تكشف عن برنامج خدمة الصناعة أولاً لفنيي تركيب الألواح الشمسية التجارية والصناعية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Tigo Energy, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: TYGO)، وهي مزود رائد للحلول الذكية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، أعلنت اليوم عن إطلاق برنامج خدمة القفاز الأخضر لتقديم تجربة دعم متميزة لفنيي تركيب النظم التجارية والصناعية (C&I). يعمل برنامج القفاز الأخضر على تحسين تجربة فني التركيب ويعزز الجودة في أنحاء سلسلة القيمة للطاقة الشمسية من خلال عملية تتضمن مجموعة من تعاملات الدعم الرسمية لفنيي تركيب Tigo التجاريين والصناعيين قبل التركيب وفي أثنائه وبعده.

بعد التسجيل عبر الإنترنت، يعمل موظفو دعم القفاز الأخضر مع فني التركيب لتحديد نطاق التعامل، والذي يمكن أن يتضمن تحديد موعد الخدمة والشروط المسبقة للتدريب الفني ومتطلبات الزيارة المحتملة للموقع. يستطيع عملاء Tigo أن يتوقعوا المراجعة المجانية للتصميم قبل التركيب والدعم عند الطلب من مواقع Tigo الإقليمية في أثناء التركيب ومراجعة بعد التركيب ومناقشة متابعة للرد على الأسئلة القائمة وجمع التعقيبات بشأن تجربة التركيب. النظم الشمسية التجارية والصناعية من Tigo التي بدأت العمل قبل شهر مارس من عام 2024 مؤهلة لبرنامج القفاز الأخضر. النظم القائمة على أجهزة إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة بخلاف أجهزة Tigo قد تكون مؤهلة أيضًا لخدمة مدفوعة ضمن برنامج القفاز الأخضر. يمثل هذا التوسع في برنامج القفاز الأخضر من Tigo استمرارًا في مهمة الشركة لتقديم طاقة شمسية عالية الجودة إلى جانب الأمان مع الإغلاق السريع عن طريق تحسين الموارد المتاحة لفنيي تركيب الطاقة الشمسية.

قال James JD Dillon، مسؤول التسويق الأول في شركة Tigo Energy "على الرغم من أنه لا يتشابه نظامان تجاريان للطاقة الشمسية، فإن بعض أفضل ممارسات التصميم والتركيب تكاد تكون عالمية، ويعمل برنامج القفاز الأخضر على نقل تجربتنا الهندسية والميدانية إلى عملائنا من فنيي التركيب. تكمن الفلسفة وراء هذا البرنامج في تقوية النسيج الرابط لسلسلة قيمة الطاقة الشمسية، ما يسد الفجوة بين القوة التي تتمتع بها Tigo في مجال تصميم أجهزة الطاقة الشمسية والقوة التي يتمتع بها شركاؤنا من فنيي التركيب في مجال نشر الطاقة الشمسية. على الرغم من أننا شركات منفصلة، ينبغي أن يشعر العملاء النهائيون بالثقة في أن الكيانات المتعددة التي تجمع كل هذ معًا تتعاون وتخدمهم عن طريق العمل معًا".

لدعم برنامج القفاز الأخضر، فإن التدريب والتعليم المستمر المصممين لبناء مجموعة مهارات فنيي تركيب الطاقة الشمسية التجارية وتعزيزها يتم تقديمهما عبر منصة أكاديمية Tigo. تقدم المنصة منهجًا لفني التركيب يربط بين المنتجات العالية الجودة للطاقة الشمسية والتخزين وأفضل الممارسات في أثناء مرحلتي التصميم والتركيب. تتأهل وحدات التعلم المكتملة بنجاح في أكاديمية Tigo لنقاط التعليم المستمر (CEC) لدى مجلس أمريكا الشمالية للممارسين المعتمدين في مجال الطاقة (NABCEP®).

يستطيع فنيو التركيب التجاري والصناعي معرفة المزيد عن برنامج خدمة القفاز الأخضر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للقفاز الأخضر.

نبذة عن شركة Tigo Energy

تأسست شركة Tigo في عام 2007، وهي شركة رائدة في أنحاء العالم في مجال تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرمجيات الذكية التي تعزز السلامة، وترفع العائد من الطاقة، وتخفض تكاليف التشغيل للأنظمة السكنية والتجارية وعلى مستوى المرافق. تجمع شركة Tigo بين تكنولوجيا Flex بنظام MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وأداة تحسين الطاقة الشمسية وإمكانيات البرمجيات الذكية المستندة إلى السحابة للمراقبة والتحكم المتقدمين في الطاقة. منتجات إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة من Tigo ترفع الأداء وتتيح مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي وتقدم الإغلاق السريع المطلوب وفق اللوائح على مستوى الوحدة. كما تطور الشركة وتصنع منتجات مثل المحولات ونظم تخزين الطاقة لسوق الطاقة الشمسية والتخزين في القطاع السكني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .

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