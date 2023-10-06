شركة Tigo Energy تكشف عن برنامج خدمة الصناعة أولاً لفنيي تركيب الألواح الشمسية التجارية والصناعية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Tigo Energy, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: TYGO)، وهي مزود رائد للحلول الذكية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، أعلنت اليوم عن إطلاق برنامج خدمة القفاز الأخضر لتقديم تجربة دعم متميزة لفنيي تركيب النظم التجارية والصناعية (C&I). يعمل برنامج القفاز الأخضر على تحسين تجربة فني التركيب ويعزز الجودة في أنحاء سلسلة القيمة للطاقة الشمسية من خلال عملية تتضمن مجموعة من تعاملات الدعم الرسمية لفنيي تركيب Tigo التجاريين والصناعيين قبل التركيب وفي أثنائه وبعده.
بعد التسجيل عبر الإنترنت، يعمل موظفو دعم القفاز الأخضر مع فني التركيب لتحديد نطاق التعامل، والذي يمكن أن يتضمن تحديد موعد الخدمة والشروط المسبقة للتدريب الفني ومتطلبات الزيارة المحتملة للموقع. يستطيع عملاء Tigo أن يتوقعوا المراجعة المجانية للتصميم قبل التركيب والدعم عند الطلب من مواقع Tigo الإقليمية في أثناء التركيب ومراجعة بعد التركيب ومناقشة متابعة للرد على الأسئلة القائمة وجمع التعقيبات بشأن تجربة التركيب. النظم الشمسية التجارية والصناعية من Tigo التي بدأت العمل قبل شهر مارس من عام 2024 مؤهلة لبرنامج القفاز الأخضر. النظم القائمة على أجهزة إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة بخلاف أجهزة Tigo قد تكون مؤهلة أيضًا لخدمة مدفوعة ضمن برنامج القفاز الأخضر. يمثل هذا التوسع في برنامج القفاز الأخضر من Tigo استمرارًا في مهمة الشركة لتقديم طاقة شمسية عالية الجودة إلى جانب الأمان مع الإغلاق السريع عن طريق تحسين الموارد المتاحة لفنيي تركيب الطاقة الشمسية.
قال James JD Dillon، مسؤول التسويق الأول في شركة Tigo Energy "على الرغم من أنه لا يتشابه نظامان تجاريان للطاقة الشمسية، فإن بعض أفضل ممارسات التصميم والتركيب تكاد تكون عالمية، ويعمل برنامج القفاز الأخضر على نقل تجربتنا الهندسية والميدانية إلى عملائنا من فنيي التركيب. تكمن الفلسفة وراء هذا البرنامج في تقوية النسيج الرابط لسلسلة قيمة الطاقة الشمسية، ما يسد الفجوة بين القوة التي تتمتع بها Tigo في مجال تصميم أجهزة الطاقة الشمسية والقوة التي يتمتع بها شركاؤنا من فنيي التركيب في مجال نشر الطاقة الشمسية. على الرغم من أننا شركات منفصلة، ينبغي أن يشعر العملاء النهائيون بالثقة في أن الكيانات المتعددة التي تجمع كل هذ معًا تتعاون وتخدمهم عن طريق العمل معًا".
لدعم برنامج القفاز الأخضر، فإن التدريب والتعليم المستمر المصممين لبناء مجموعة مهارات فنيي تركيب الطاقة الشمسية التجارية وتعزيزها يتم تقديمهما عبر منصة أكاديمية Tigo. تقدم المنصة منهجًا لفني التركيب يربط بين المنتجات العالية الجودة للطاقة الشمسية والتخزين وأفضل الممارسات في أثناء مرحلتي التصميم والتركيب. تتأهل وحدات التعلم المكتملة بنجاح في أكاديمية Tigo لنقاط التعليم المستمر (CEC) لدى مجلس أمريكا الشمالية للممارسين المعتمدين في مجال الطاقة (NABCEP®).
يستطيع فنيو التركيب التجاري والصناعي معرفة المزيد عن برنامج خدمة القفاز الأخضر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للقفاز الأخضر.
نبذة عن شركة Tigo Energy
تأسست شركة Tigo في عام 2007، وهي شركة رائدة في أنحاء العالم في مجال تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرمجيات الذكية التي تعزز السلامة، وترفع العائد من الطاقة، وتخفض تكاليف التشغيل للأنظمة السكنية والتجارية وعلى مستوى المرافق. تجمع شركة Tigo بين تكنولوجيا Flex بنظام MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وأداة تحسين الطاقة الشمسية وإمكانيات البرمجيات الذكية المستندة إلى السحابة للمراقبة والتحكم المتقدمين في الطاقة. منتجات إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة من Tigo ترفع الأداء وتتيح مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي وتقدم الإغلاق السريع المطلوب وفق اللوائح على مستوى الوحدة. كما تطور الشركة وتصنع منتجات مثل المحولات ونظم تخزين الطاقة لسوق الطاقة الشمسية والتخزين في القطاع السكني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .
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