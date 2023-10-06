Bolt.Earth تجمع تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتشغيل منظومة السيارات الكهربائية (EV)

(BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Bolt، الشركة الهندية الرائدة في مجال البنية الأساسية وبرمجيات السيارات الكهربائية، أن تعلن عن استكمال جولة التمويل التي تجريها بنجاح، حيث حصلت على استثمار كبير بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. قاد جولة التمويل التاريخية ائتلاف من المستثمرين القدامى والجدد، ضم أسماء بارزة من بينها Union Square Ventures وPrime Venture Partners وITIGO Funds والعديد من غيرهم الذين يشاركون Bolt رؤيتها في منظومة مستدامة للنقل الكهربائي.

ستستخدم Bolt الأموال على النحو التالي:

1. توسيع شبكة الشحن: حققت Bolt إنجازًا كبيرًا مؤخرًا يتمثل في نشر أكثر من 30000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية بنجاح ضمن شبكة الشحن الخاصة بها. تلبي الشركة مجموعة كبيرة من احتياجات الشحن، بخيارات تتراوح من الشحن البطيء حتى الشحن السريع، وتتميز بمخرجات طاقة تتراوح ما بين 3.3 كيلووات و240 كيلووات.

2. تحسين المنتجات: سيؤدي التمويل دورًا فعالاً في تطوير مجموعة المنتجات الممتازة للشركة من خلال مزيج متوازن من نقاط الشحن البطيئة والسريعة، ما يلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة بأسماء Bolt Lite، وBolt Lite Connected، وBolt LEVAC، وBolt Level. 2 و3.

3. نشر نظام التشغيل: يجسد نظام تشغيل Bolt الالتزام بغدٍ أكثر ذكاءً وأمنًا، ويتجاوز حدود التقنيات لينبئ بمستقبل أكثر حفاظًا على البيئة. بالنسبة إلى مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEMs) وتجار السيارات الكهربائية الذين يبحثون عن ترقيات سلسة، تتيح منصة التكامل ذات التعليمات البرمجية البسيطة التي نقدمها تحويل السيارات الكهربائية إلى سيارات مُعرَّفة برمجيًا.

4. استقطاب المواهب: تم إعداد Bolt لضم محترفين من الطراز الرفيع عبر مجموعة من التخصصات، من بينها التقنية والهندسة والمنتجات.

5. التوسُّع العالمي سيعزز هذا التمويل جدول أعمال Bolt الطموح لتوسيع وجودها خارج الأسواق الحالية، والتحفيز على اقتناء السيارات الكهربائية في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية.

"تقدم Bolt نظام تشغيل، وهو عبارة عن تقنية ذات منصة متصلة تساعد مُصنِّعي المعدات الأصلية في تطوير شبكات الشحن والسيارات التي يقدمونها فضلاً عن تشغيلها ومراقبتها. نقوم أيضًا بتوسيع شبكة الشحن لدينا باستمرار بمعدل حوالي 2000 نقطة شحن جديدة شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، نمتلك حاليًا أكثر من 50% من حصة السوق في شبكة شحن السيارات الكهربائية في الهند ونؤدي دورًا مهيمنًا في ربط نظام تشغيل السيارات الكهربائية في الهند بشواحننا المنتشرة والسيارات المُعرَّفة برمجيًا."



- السيد Jyotiranjan Harichandan ، المؤسس المشارك في شركة Bolt

يعلق السيد Mohit Yadav ، المؤسس المشارك في شركة Bolt ، أيضًا "يسعدنا أن نحظى بدعم المستثمرين أصحاب الرؤية الذين يشاركوننا شغفنا في تحويل منظومة السيارات الكهربائية. تُعد حملة جمع التمويل الحالية بمبلغ 20 مليون دولار جزءًا من خطة الشركة لتعزيز وصولها إلى كل زاوية وركن من البلاد، وبدء حقبة منتجات البنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية تحت شعار "صنع في الهند" في السوق العالمية."

نبذة عن Bolt

تقدم Bolt حلول الشحن للأفراد والشركات وشركات العقارات ومُشغِّلي أساطيل السيارات والحكومة.

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