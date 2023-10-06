Bolt.Earth تجمع تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتشغيل منظومة السيارات الكهربائية (EV)

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Bolt، الشركة الهندية الرائدة في مجال البنية الأساسية وبرمجيات السيارات الكهربائية، أن تعلن عن استكمال جولة التمويل التي تجريها بنجاح، حيث حصلت على استثمار كبير بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. قاد جولة التمويل التاريخية ائتلاف من المستثمرين القدامى والجدد، ضم أسماء بارزة من بينها Union Square Ventures وPrime Venture Partners وITIGO Funds والعديد من غيرهم الذين يشاركون Bolt رؤيتها في منظومة مستدامة للنقل الكهربائي.
ستستخدم Bolt الأموال على النحو التالي:
1. توسيع شبكة الشحن: حققت Bolt إنجازًا كبيرًا مؤخرًا يتمثل في نشر أكثر من 30000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية بنجاح ضمن شبكة الشحن الخاصة بها. تلبي الشركة مجموعة كبيرة من احتياجات الشحن، بخيارات تتراوح من الشحن البطيء حتى الشحن السريع، وتتميز بمخرجات طاقة تتراوح ما بين 3.3 كيلووات و240 كيلووات.
2. تحسين المنتجات: سيؤدي التمويل دورًا فعالاً في تطوير مجموعة المنتجات الممتازة للشركة من خلال مزيج متوازن من نقاط الشحن البطيئة والسريعة، ما يلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة بأسماء Bolt Lite، وBolt Lite Connected، وBolt LEVAC، وBolt Level. 2 و3.
3. نشر نظام التشغيل: يجسد نظام تشغيل Bolt الالتزام بغدٍ أكثر ذكاءً وأمنًا، ويتجاوز حدود التقنيات لينبئ بمستقبل أكثر حفاظًا على البيئة. بالنسبة إلى مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEMs) وتجار السيارات الكهربائية الذين يبحثون عن ترقيات سلسة، تتيح منصة التكامل ذات التعليمات البرمجية البسيطة التي نقدمها تحويل السيارات الكهربائية إلى سيارات مُعرَّفة برمجيًا.
4. استقطاب المواهب: تم إعداد Bolt لضم محترفين من الطراز الرفيع عبر مجموعة من التخصصات، من بينها التقنية والهندسة والمنتجات.
5. التوسُّع العالمي سيعزز هذا التمويل جدول أعمال Bolt الطموح لتوسيع وجودها خارج الأسواق الحالية، والتحفيز على اقتناء السيارات الكهربائية في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية.
"تقدم Bolt نظام تشغيل، وهو عبارة عن تقنية ذات منصة متصلة تساعد مُصنِّعي المعدات الأصلية في تطوير شبكات الشحن والسيارات التي يقدمونها فضلاً عن تشغيلها ومراقبتها. نقوم أيضًا بتوسيع شبكة الشحن لدينا باستمرار بمعدل حوالي 2000 نقطة شحن جديدة شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، نمتلك حاليًا أكثر من 50% من حصة السوق في شبكة شحن السيارات الكهربائية في الهند ونؤدي دورًا مهيمنًا في ربط نظام تشغيل السيارات الكهربائية في الهند بشواحننا المنتشرة والسيارات المُعرَّفة برمجيًا."
- السيد Jyotiranjan Harichandan ، المؤسس المشارك في شركة Bolt
يعلق السيد Mohit Yadav ، المؤسس المشارك في شركة Bolt ، أيضًا "يسعدنا أن نحظى بدعم المستثمرين أصحاب الرؤية الذين يشاركوننا شغفنا في تحويل منظومة السيارات الكهربائية. تُعد حملة جمع التمويل الحالية بمبلغ 20 مليون دولار جزءًا من خطة الشركة لتعزيز وصولها إلى كل زاوية وركن من البلاد، وبدء حقبة منتجات البنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية تحت شعار "صنع في الهند" في السوق العالمية."
نبذة عن Bolt
تقدم Bolt حلول الشحن للأفراد والشركات وشركات العقارات ومُشغِّلي أساطيل السيارات والحكومة.
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