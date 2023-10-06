توقيع Samsung Engineering وsvante مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات استخلاص الكربون في آسيا والشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Samsung Engineering وSvante Technologies Inc. (Svante) توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تحديد وتطوير وتنفيذ مشروعات تجارية لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه في آسيا والشرق الأوسط، والتي تستهدف الصناعات الثقيلة التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، ومن ضمنها الأسمنت والصلب والهيدروجين والأسمدة وغيرها، وذلك باستخدام تقنية التصفية لاستخلاص الكربون المعتمدة على المواد الماصة الصلبة الجديدة من Svante. إضافةً إلى ذلك ستعمد الشركتان إلى استكشاف التصميمات المنقحة لمنشآت استخلاص الكربون بعد الاحتراق في Svante. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في أثناء فعاليات مؤتمر ADIPEC 2023 المقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في 4 من أكتوبر لعام 2023.
تعد Samsung Engineering واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد وإدارة المشروعات، ويعتريها طموح تسطير ريادتها في مجال تحول الطاقة، ومن هذا المنطلق، فإن خبرتها الكبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات إلى جانب منهج Svante الجديد لاستخلاص الكربون وإزالته، يجعلان هذا التعاون حلاً مبتكرًا للعملاء في مجال الصناعات الثقيلة الذين يتطلعون إلى إزالة الكربون.
أحد الأهداف المهمة لشركة Samsung Engineering هو أن تصبح "شركة الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد المزودة للحلول الخضراء"، إذ تعمد الشركة إلى تطوير ذاتها بحيث لا يقتصر مجال عملها على الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد فحسب بل يمتد ليشمل توفير الحلول الخضراء، وفي هذا الصدد، تتخذ إجراءات فعالة لإزالة الكربون من عملياتها. صرح Hong Namkoong، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Samsung Engineering، قائلاً: "لقد حان الوقت الآن لكي يعيد فاعلو سلاسل القيمة في مجال استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه التفكير في كيفية التعامل مع المشروعات لتسليمها بسرعة وبتكلفة منخفضة وأكثر كفاءة، إذ سيؤدي تنفيذ العديد من المشروعات بالتوازي مع توظيف نفس مقاول الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد إلى تحسين أداء المشروع تحسنًا كبيرًا".
طورت Svante تقنية فريدة صديقة للبيئة لاستخلاص الكربون وإزالته، والتي توظف ما يسمى "بأسّرة ماصة منظمة"، والمعروفة باسم "المرشحات"، وهذه المرشحات مغلفة بمواد ماصة صلبة مصممة بتقنية النانو ويمكن استخدامها لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الصناعية الناجمة عن إنتاج السلع التي يصعب إزالة الكربون منها ولا يمكن الاستغناء عنها، ومنها الأسمنت والصلب والأسمدة والهيدروجين والمزيد. علاوةً على ذلك، يمكن استخدام تقنية التصفية التي ابتكرتها الشركة لاستخلاص الهواء المباشر، حيث يتم احتجاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل في الغلاف الجوي وإزالته من الهواء المحيط.
صرح Claude Letourneau الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Svante، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بشركة Samsung شريكًا تجاريًا إستراتيجيًا ومستثمرًا في Svante، جنبًا إلى جنب مع شركائنا ومستثمرينا الآخرين في سلاسل القيمة". "إن الخبرة التنفيذية التي تتمتع بها شركة Samsung Engineering الممتدة لأكثر من 50 عامًا في قطاعي الطاقة والصناعة ستعود علينا بالنفع الكثير في إطار مواصلة تعزيز نطاق عملياتنا وتصفية القدرة التصنيعية."
ستتعاون الشركتان معًا لتحديد وتطوير وتنفيذ مشروعات استخلاص الكربون على نطاق تجاري في أسواق آسيا والشرق الأوسط، مما يضمن توفر مناهج أكثر فعالية يمكن أن تتبعها الصناعات الثقيلة في هذه المناطق بغية تحقيق أهداف خفض الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تزويد العملاء في منشآت استخلاص الكربون بنموذج متكامل لتسليم المشروعات له دور فعال في إدارة المشروعات الصناعية وتحسين الأداء.
عن Samsung Engineering :
في Samsung Engineering، نهدف دائمًا إلى التطوير معتمدين في هذا الشأن على أفضل التقنيات المتطورة وواضعين نصب أعيننا هدف خدمة عملائنا ومجتمعنا وشعبنا، إذ تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد وإدارة المشروعات على مستوى العالم، فقد قدمت خدمات للعملاء في مختلف الصناعات، مثل تكرير النفط ومعالجة الغاز والبتروكيماويات وقطاع البنية التحتية والبيئة والصناعة الحيوية. إضافةً إلى ذلك، قدمت الشركة خدمات احترافية عبر دورة المشروعات بأكملها بدءًا من دراسات الجدوى المهنية إلى التصميم والتوريد والتشييد والتكليف والصيانة والتشغيل، وأكملت أكثر من 1000 مشروع على مستوى العالم.
في إطار استعدادنا لتنفيذ أعمال صديقة للبيئة تُفعّل الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في المستقبل، عمدنا إلى تعزيز سلسلة القيمة لتشمل أعمال تشغيل البنية التحتية الخضراء، مثل مرافق معالجة المياه والمحارق وأعمال الحلول الخضراء لتحسين الطاقة وتحييد الكربون. واحترازًا من التغييرات الحادثة في صناعة الطاقة العالمية، تولينا زمام المبادرة من أجل حل ظاهرة الاحتباس الحراري فقدمنا حلولاً مثالية تعتمد على التقنيات المتقدمة وخبرتنا المتعمقة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
عن Svante :
تعد Svante شركة رائدة في مجال توفير حلول استخلاص الكربون وإزالته يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر بولاية كولومبيا البريطانية في كندا، وينصب تركيز الشركة على صنع مرشحات مصممة بتقنية النانو وآلات موصلات دوارة معيارية تعمل على استخلاص ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الانبعاثات الصناعية والهواء بطريقة صديقة للبيئة. هذا، وقد تم إدراج الشركة ضمن قائمة Global Cleantech 100 لعام 2023 وقائمة XB100 -- أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا العميقة على مستوى العالم التابعة لمؤسسة XPRIZE واحتلت المرتبة الثانية بين الشركات الخاصة في قائمة Future 50 للشركات الأسرع تطورًا واستدامة في كند في مجلة Corporate Knights. للتعرف على المزيد من المعلومات عن Svante، الرجاء زيارة ومتابعتها على LinkedIn أوTwitter @svantesolutions.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN06102023004146001356ID1107201317