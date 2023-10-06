توقيع Samsung Engineering وsvante مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات استخلاص الكربون في آسيا والشرق الأوسط

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Samsung Engineering وSvante Technologies Inc. (Svante) توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تحديد وتطوير وتنفيذ مشروعات تجارية لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه في آسيا والشرق الأوسط، والتي تستهدف الصناعات الثقيلة التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، ومن ضمنها الأسمنت والصلب والهيدروجين والأسمدة وغيرها، وذلك باستخدام تقنية التصفية لاستخلاص الكربون المعتمدة على المواد الماصة الصلبة الجديدة من Svante. إضافةً إلى ذلك ستعمد الشركتان إلى استكشاف التصميمات المنقحة لمنشآت استخلاص الكربون بعد الاحتراق في Svante. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في أثناء فعاليات مؤتمر ADIPEC 2023 المقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في 4 من أكتوبر لعام 2023.

تعد Samsung Engineering واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد وإدارة المشروعات، ويعتريها طموح تسطير ريادتها في مجال تحول الطاقة، ومن هذا المنطلق، فإن خبرتها الكبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات إلى جانب منهج Svante الجديد لاستخلاص الكربون وإزالته، يجعلان هذا التعاون حلاً مبتكرًا للعملاء في مجال الصناعات الثقيلة الذين يتطلعون إلى إزالة الكربون.

أحد الأهداف المهمة لشركة Samsung Engineering هو أن تصبح "شركة الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد المزودة للحلول الخضراء"، إذ تعمد الشركة إلى تطوير ذاتها بحيث لا يقتصر مجال عملها على الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد فحسب بل يمتد ليشمل توفير الحلول الخضراء، وفي هذا الصدد، تتخذ إجراءات فعالة لإزالة الكربون من عملياتها. صرح Hong Namkoong، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Samsung Engineering، قائلاً: "لقد حان الوقت الآن لكي يعيد فاعلو سلاسل القيمة في مجال استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه التفكير في كيفية التعامل مع المشروعات لتسليمها بسرعة وبتكلفة منخفضة وأكثر كفاءة، إذ سيؤدي تنفيذ العديد من المشروعات بالتوازي مع توظيف نفس مقاول الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد إلى تحسين أداء المشروع تحسنًا كبيرًا".

طورت Svante تقنية فريدة صديقة للبيئة لاستخلاص الكربون وإزالته، والتي توظف ما يسمى "بأسّرة ماصة منظمة"، والمعروفة باسم "المرشحات"، وهذه المرشحات مغلفة بمواد ماصة صلبة مصممة بتقنية النانو ويمكن استخدامها لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الصناعية الناجمة عن إنتاج السلع التي يصعب إزالة الكربون منها ولا يمكن الاستغناء عنها، ومنها الأسمنت والصلب والأسمدة والهيدروجين والمزيد. علاوةً على ذلك، يمكن استخدام تقنية التصفية التي ابتكرتها الشركة لاستخلاص الهواء المباشر، حيث يتم احتجاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل في الغلاف الجوي وإزالته من الهواء المحيط.

صرح Claude Letourneau الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Svante، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بشركة Samsung شريكًا تجاريًا إستراتيجيًا ومستثمرًا في Svante، جنبًا إلى جنب مع شركائنا ومستثمرينا الآخرين في سلاسل القيمة". "إن الخبرة التنفيذية التي تتمتع بها شركة Samsung Engineering الممتدة لأكثر من 50 عامًا في قطاعي الطاقة والصناعة ستعود علينا بالنفع الكثير في إطار مواصلة تعزيز نطاق عملياتنا وتصفية القدرة التصنيعية."

ستتعاون الشركتان معًا لتحديد وتطوير وتنفيذ مشروعات استخلاص الكربون على نطاق تجاري في أسواق آسيا والشرق الأوسط، مما يضمن توفر مناهج أكثر فعالية يمكن أن تتبعها الصناعات الثقيلة في هذه المناطق بغية تحقيق أهداف خفض الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تزويد العملاء في منشآت استخلاص الكربون بنموذج متكامل لتسليم المشروعات له دور فعال في إدارة المشروعات الصناعية وتحسين الأداء.

عن Samsung Engineering :

في Samsung Engineering، نهدف دائمًا إلى التطوير معتمدين في هذا الشأن على أفضل التقنيات المتطورة وواضعين نصب أعيننا هدف خدمة عملائنا ومجتمعنا وشعبنا، إذ تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد وإدارة المشروعات على مستوى العالم، فقد قدمت خدمات للعملاء في مختلف الصناعات، مثل تكرير النفط ومعالجة الغاز والبتروكيماويات وقطاع البنية التحتية والبيئة والصناعة الحيوية. إضافةً إلى ذلك، قدمت الشركة خدمات احترافية عبر دورة المشروعات بأكملها بدءًا من دراسات الجدوى المهنية إلى التصميم والتوريد والتشييد والتكليف والصيانة والتشغيل، وأكملت أكثر من 1000 مشروع على مستوى العالم.

في إطار استعدادنا لتنفيذ أعمال صديقة للبيئة تُفعّل الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في المستقبل، عمدنا إلى تعزيز سلسلة القيمة لتشمل أعمال تشغيل البنية التحتية الخضراء، مثل مرافق معالجة المياه والمحارق وأعمال الحلول الخضراء لتحسين الطاقة وتحييد الكربون. واحترازًا من التغييرات الحادثة في صناعة الطاقة العالمية، تولينا زمام المبادرة من أجل حل ظاهرة الاحتباس الحراري فقدمنا حلولاً مثالية تعتمد على التقنيات المتقدمة وخبرتنا المتعمقة.

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عن Svante :

تعد Svante شركة رائدة في مجال توفير حلول استخلاص الكربون وإزالته يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر بولاية كولومبيا البريطانية في كندا، وينصب تركيز الشركة على صنع مرشحات مصممة بتقنية النانو وآلات موصلات دوارة معيارية تعمل على استخلاص ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الانبعاثات الصناعية والهواء بطريقة صديقة للبيئة. هذا، وقد تم إدراج الشركة ضمن قائمة Global Cleantech 100 لعام 2023 وقائمة XB100 -- أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا العميقة على مستوى العالم التابعة لمؤسسة XPRIZE واحتلت المرتبة الثانية بين الشركات الخاصة في قائمة Future 50 للشركات الأسرع تطورًا واستدامة في كند في مجلة Corporate Knights. للتعرف على المزيد من المعلومات عن Svante، الرجاء زيارة ومتابعتها على LinkedIn أوTwitter ‎@svantesolutions.

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