Quectel وamarisoft تدعمان التوسع في تبنّي إمكانات الشبكات غير الأرضية (NTN)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تضافرت جهود شركة Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول إنترنت الأشياء، مع شركة Amarisoft التي توفر تقنيات البرمجيات من الجيل الرابع/الجيل الخامس، في تعاون إستراتيجي لإحداث ثورة في مجال الشبكات غير الأرضية (NTN). ومن خلال وضع رؤية مشتركة لتمكين الشركات من تسخير إمكانات الشبكات غير الأرضية، تعاونت Quectel مع Amarisoft لتقديم حلول الاختبار والقياس التي تُلبي احتياجات نشر التقنيات بسلاسة وتحسين تجربة المستخدم، وهكذا تتعزز مكانتهما في طليعة سوق الشبكات غير الأرضية سريعة التوسع.

لقد كان إدراج الشبكة غير الأرضية في معيار Rel 17 3GPP علامة بارزة في مجال الاتصالات. وهذا التقدم يتيح استخدام تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتلبية الطلب المتزايد على توفير الاتصالات في المناطق النائية والمحرومة في كل أنحاء العالم.

كانت الخدمات في الماضي تقتصر على التقنيات الخاصة، أما الآن، ومع الاتساع الكبير في تبنّي تقنية الشبكات غير الأرضية المدرجة في معيار 3GPP، فظهرت سوق مخصوصة للشبكات غير الأرضية، وهو ما أسهم في توفير فرص نمو كبيرة لصناعة إنترنت الأشياء. وتضمن القدرة على الاعتماد على حلول الأقمار الصناعية قدرة كل المناطق في أنحاء العالم حتى النائية منها على الاستفادة الآن من خيارات الاتصالات المُحسَّنة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يُحدث هذا التطور تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاتصالات العالمية وتوفرها لكل المناطق.

يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions "لقد أصبحت الشبكات غير الأرضية (NTN) تكتسب زخمًا حيث يزداد الاعتماد عليها يومًا بعد يوم كخيار ملائم لتوصيل أنواع كثيرة من أجهزة إنترنت الأشياء. ونحن حريصون على المساعدة في تمكين هذه السوق وتوسيعها من خلال مجموعة الوحدات التي تدعم الشبكات غير الأرضية (NTN) التي نقدمها". "نحن متحمسون للعمل مع Amarisoft لتمكين حلول نشر الشبكات واختبارها وقياسها، والتي تُحدث تحولاً في مفهوم الشبكات غير الأرضية (NTN) من النظرية إلى الواقع".

تقدم Amarisoft سلسلة Amari Callbox لاختبار أجهزة 4G LTE، وNB-IOT، وLTE-M، و5G NR وAMARI UE Simbox لاختبار شبكتي الجيل الرابع والجيل الخامس اللتين تدعمان الآن شبكتي NB-IoT NTN و5G NR NTN. وتُستخدَم هذه المنتجات على نطاق واسع في الصناعة للتحقق وإثبات المفهوم والعروض التوضيحية في المختبرات. وتوفر الشركة أيضًا تقنية برمجيات لشركات الاتصالات، يستخدمها أكثر من 40 شريكًا لبناء منتجات وخدمات شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس التي تغطي الشبكات الخاصة، وشركات الاتصالات، وأنظمة DAS، والاتصالات الثابتة إلى اللاسلكية، والمدن الذكية وغير ذلك المزيد.

تتعامل شركة Quectel مع سوق الشبكات غير الأرضية (NTN) من خلال وحدة BG770 التي توفرها، والتي تدعم الشبكات غير الأرضية عبر جهاز NB-IoT. وتُستخدَم وحدة Cat M1/NB1/NB2، والتي تتميز بحجمها الصغير وانخفاض استهلاكها للطاقة، في أجهزة Amari Callboxes وتستخدم Amarisoft كذلك وحدات Quectel في مختبراتها. ويستفيد العملاء من القدرة على الوصول إلى ميزات الشبكات غير الأرضية (NTN) وتبسيط عمليات تطوير الحلول لديهم. ويبلغ حجم BG770 فقط 14.9 مم × 12.9 مم × 1.9 مم وتتميز بمحرك GNSS مدمج بها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الوحدة بميزة أمان شاملة تعتمد على أجهزة، وهذه الميزة تُسمى عناصر الأمان المتكاملة (ISE).

يقول Karim Boutihane، مدير مبيعات Amarisoft "يسعدنا أن نتشارك مع Quectel في مجال الشبكات غير الأرضية (NTN). وبفضل وحدة Quectel BG770 الجديدة التي طُرحت في السوق في وقت سابق من هذا العام، تمكنَّا من إجراء اختبار قابلية التشغيل البيني للشبكات غير الأرضية (NTN) عبر جهاز NB-IoT مقابل تقنية UE تجارية وإثبات أن كلتا الشركتين على استعداد لدعم العملاء في نشر تقنية الشبكات غير الأرضية (NTN)".

نبذة عن Quectel

إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. ونحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء مدعومة بدعم وخدمات متميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتنامي الذي يبلغ 5900 محترف وتيرة الابتكار في حلول الشبكات الخلوية ، وأنظمة GNSS ، واتصال Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نقدمه في كل أنحاء العالم، تُكرِّس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير حلول إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: ، LinkedIn ، Facebook ، و X .

نبذة عن Amarisoft

تأسست شركة Amarisoft في عام 2012 على Fabrice BELLARD وFranck SPINELLI، وهي شركة برمجيات غير تقليدية متخصصة في صناعة الاتصالات. ويسعدنا تقديم حلول ميسورة التكلفة وعالية الجودة لاتصالات الجيل الرابع والجيل الخامس لإطلاق العنان للإبداع وتوسيع رقعة الاتصالات بين الناس في النهاية.

وتوفر التقنيات في كل مكان هو الأساس الذي تستند إليه قصص نجاح Amarisoft. ويتمثل هدف الشركة في تطوير تقنيات تسهم في إحداث تحسينات كبيرة في حياة كل الناس بغض النظر عن أماكن تواجدهم. ونحن نبذل وسعنا لمساعدة الشركات من كل الأحجام لتلعب دورًا في شبكات الهاتف المحمول للأجيال الحالية والقادمة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع أو تواصل مع

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.