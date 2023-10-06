Quectel وamarisoft تدعمان التوسع في تبنّي إمكانات الشبكات غير الأرضية (NTN)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تضافرت جهود شركة Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول إنترنت الأشياء، مع شركة Amarisoft التي توفر تقنيات البرمجيات من الجيل الرابع/الجيل الخامس، في تعاون إستراتيجي لإحداث ثورة في مجال الشبكات غير الأرضية (NTN). ومن خلال وضع رؤية مشتركة لتمكين الشركات من تسخير إمكانات الشبكات غير الأرضية، تعاونت Quectel مع Amarisoft لتقديم حلول الاختبار والقياس التي تُلبي احتياجات نشر التقنيات بسلاسة وتحسين تجربة المستخدم، وهكذا تتعزز مكانتهما في طليعة سوق الشبكات غير الأرضية سريعة التوسع.
لقد كان إدراج الشبكة غير الأرضية في معيار Rel 17 3GPP علامة بارزة في مجال الاتصالات. وهذا التقدم يتيح استخدام تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتلبية الطلب المتزايد على توفير الاتصالات في المناطق النائية والمحرومة في كل أنحاء العالم.
كانت الخدمات في الماضي تقتصر على التقنيات الخاصة، أما الآن، ومع الاتساع الكبير في تبنّي تقنية الشبكات غير الأرضية المدرجة في معيار 3GPP، فظهرت سوق مخصوصة للشبكات غير الأرضية، وهو ما أسهم في توفير فرص نمو كبيرة لصناعة إنترنت الأشياء. وتضمن القدرة على الاعتماد على حلول الأقمار الصناعية قدرة كل المناطق في أنحاء العالم حتى النائية منها على الاستفادة الآن من خيارات الاتصالات المُحسَّنة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يُحدث هذا التطور تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاتصالات العالمية وتوفرها لكل المناطق.
يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions "لقد أصبحت الشبكات غير الأرضية (NTN) تكتسب زخمًا حيث يزداد الاعتماد عليها يومًا بعد يوم كخيار ملائم لتوصيل أنواع كثيرة من أجهزة إنترنت الأشياء. ونحن حريصون على المساعدة في تمكين هذه السوق وتوسيعها من خلال مجموعة الوحدات التي تدعم الشبكات غير الأرضية (NTN) التي نقدمها". "نحن متحمسون للعمل مع Amarisoft لتمكين حلول نشر الشبكات واختبارها وقياسها، والتي تُحدث تحولاً في مفهوم الشبكات غير الأرضية (NTN) من النظرية إلى الواقع".
تقدم Amarisoft سلسلة Amari Callbox لاختبار أجهزة 4G LTE، وNB-IOT، وLTE-M، و5G NR وAMARI UE Simbox لاختبار شبكتي الجيل الرابع والجيل الخامس اللتين تدعمان الآن شبكتي NB-IoT NTN و5G NR NTN. وتُستخدَم هذه المنتجات على نطاق واسع في الصناعة للتحقق وإثبات المفهوم والعروض التوضيحية في المختبرات. وتوفر الشركة أيضًا تقنية برمجيات لشركات الاتصالات، يستخدمها أكثر من 40 شريكًا لبناء منتجات وخدمات شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس التي تغطي الشبكات الخاصة، وشركات الاتصالات، وأنظمة DAS، والاتصالات الثابتة إلى اللاسلكية، والمدن الذكية وغير ذلك المزيد.
تتعامل شركة Quectel مع سوق الشبكات غير الأرضية (NTN) من خلال وحدة BG770 التي توفرها، والتي تدعم الشبكات غير الأرضية عبر جهاز NB-IoT. وتُستخدَم وحدة Cat M1/NB1/NB2، والتي تتميز بحجمها الصغير وانخفاض استهلاكها للطاقة، في أجهزة Amari Callboxes وتستخدم Amarisoft كذلك وحدات Quectel في مختبراتها. ويستفيد العملاء من القدرة على الوصول إلى ميزات الشبكات غير الأرضية (NTN) وتبسيط عمليات تطوير الحلول لديهم. ويبلغ حجم BG770 فقط 14.9 مم × 12.9 مم × 1.9 مم وتتميز بمحرك GNSS مدمج بها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الوحدة بميزة أمان شاملة تعتمد على أجهزة، وهذه الميزة تُسمى عناصر الأمان المتكاملة (ISE).
يقول Karim Boutihane، مدير مبيعات Amarisoft "يسعدنا أن نتشارك مع Quectel في مجال الشبكات غير الأرضية (NTN). وبفضل وحدة Quectel BG770 الجديدة التي طُرحت في السوق في وقت سابق من هذا العام، تمكنَّا من إجراء اختبار قابلية التشغيل البيني للشبكات غير الأرضية (NTN) عبر جهاز NB-IoT مقابل تقنية UE تجارية وإثبات أن كلتا الشركتين على استعداد لدعم العملاء في نشر تقنية الشبكات غير الأرضية (NTN)".
نبذة عن Quectel
إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. ونحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء مدعومة بدعم وخدمات متميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتنامي الذي يبلغ 5900 محترف وتيرة الابتكار في حلول الشبكات الخلوية ، وأنظمة GNSS ، واتصال Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نقدمه في كل أنحاء العالم، تُكرِّس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير حلول إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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نبذة عن Amarisoft
تأسست شركة Amarisoft في عام 2012 على Fabrice BELLARD وFranck SPINELLI، وهي شركة برمجيات غير تقليدية متخصصة في صناعة الاتصالات. ويسعدنا تقديم حلول ميسورة التكلفة وعالية الجودة لاتصالات الجيل الرابع والجيل الخامس لإطلاق العنان للإبداع وتوسيع رقعة الاتصالات بين الناس في النهاية.
وتوفر التقنيات في كل مكان هو الأساس الذي تستند إليه قصص نجاح Amarisoft. ويتمثل هدف الشركة في تطوير تقنيات تسهم في إحداث تحسينات كبيرة في حياة كل الناس بغض النظر عن أماكن تواجدهم. ونحن نبذل وسعنا لمساعدة الشركات من كل الأحجام لتلعب دورًا في شبكات الهاتف المحمول للأجيال الحالية والقادمة.
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