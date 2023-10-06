نتنياهو يوصي بتكثيف الاغتيالات في الضفة الغربية بعد عملية حوارة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال أوصى في تقييم أمني بزيادة الاغتيالات في الضفة المحتلة لمنع العمليات الفدائية.

وقلت القناة الـ13 العبرية عن نتنياهو قوله خلال نقاش أمني: "يجب زيادة "الإجراءات المضادة" أي "الاغتيالات" في الضفة ومنع العمليات الفدائية مع التركيز على منطقة حوارة".

وأضافت القناة العبرية: "بعد قرار نتنياهو أعلن "الجيش الإسرائيلي" عن إغلاق عام للضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة".

وأوضحت أن جيش الاحتلال أرسل 3 كتائب لمنطقة حوارة لتأمين عضو الكنيست عن عصابات التلال "تسفي سوكوت" الذي نظم مائدة توراتية استفزازية للفلسطينيين وسط الشارع في حوارة الليلة، فيما قام "الجيش" بإغلاق المحال التجارية للفلسطينيين.

وكانت قد استهدفت عملية إطلاق نار، مساء أمس الخميس، حاجز "حوارة" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن عملية إطلاق نار، استهدفت سيارة للمستوطنين قرب حاجز "حوارة"؛ مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة. وفق زعمها.



