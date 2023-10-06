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الشرطة: إصابة شخصين وصفت احداهما بالخطيرة بجريمة إطلاق نار في بلدة بيتونيا غرب رام الله

10/6/2023 4:22:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب
شخصين، صباح اليوم الجمعة بجريمة اطلاق نار في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بإصابة شخصين بجروح وصفت إحدها بالخطيرة، والأخرى بالمتوسطة في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وباشرت والشرطة
إجراءات البحث والتحري في موقع الجريمة.

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