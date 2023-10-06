الشرطة: إصابة شخصين وصفت احداهما بالخطيرة بجريمة إطلاق نار في بلدة بيتونيا غرب رام الله

الشرطة: إصابة شخصين وصفت احداهما بالخطيرة بجريمة إطلاق نار في بلدة بيتونيا غرب رام الله
التاريخ
10/6/2023 4:22:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب
شخصين، صباح اليوم الجمعة بجريمة اطلاق نار في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بإصابة شخصين بجروح وصفت إحدها بالخطيرة، والأخرى بالمتوسطة في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وباشرت والشرطة
إجراءات البحث والتحري في موقع الجريمة.
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