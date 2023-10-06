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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

10/6/2023 3:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، اليوم الجمعة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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