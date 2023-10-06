تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، اليوم الجمعة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
MENAFN06102023000208011052ID1107201090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.