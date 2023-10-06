بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بسوريا

وأدى الهجوم إلى سقوط 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

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