بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بسوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جرت أمام مستشفى حمص العسكري اليوم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.
وأدى الهجوم إلى سقوط 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية
وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".
روسيا اليوم
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