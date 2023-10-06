ترامب يزكي رئيس اللجنة القضائية لرئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يؤيد ترشيح النائب الجمهوري جيم جوردان، ليخلف رئيس مجلس النواب المعزول كيفن مكارثي.
وأعلن ترامب دعمه لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بعد ساعات على تصريحه بأنه مستعد لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة مكارثي.
وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "عضو الكونعرس جيم جوردان كان نجما قبل فترة طويلة من قيامه برحلته الناجحة جدا إلى واشنطن العاصمة، ممثلا منطقة الكونغرس الرابعة في أوهايو".
وأكد أن جوردان "يحظى باحترام الجميع، وهو الآن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب. كرئيس، كان لي الشرف بمنح جيم أعلى جائزة مدنية في بلادنا، وهي وسام الحرية الرئاسي... له يد حازمة في مكافحة الجريمة وأزمة الحدود والجيش، والتعديل الثاني. جيم وزوجته وبولي وعائلته رائعون - سيكون رئيسا عظيما لمجلس النواب، وسيحظى بتأييدي الكامل".
روسيا اليوم
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