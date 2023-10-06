أبو ردينة: عدوان الاحتلال ومستعمريه لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا.
وأضاف أبو ردينة في لقاء مع تلفزيون فلسطين، الليلة الماضية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية تتحملان المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستعمرون في الأرض الفلسطينية كافة، وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على شعبنا، وعلى مرأى من العالم، مؤكدًا أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، و"إما السلام للجميع أو لا سلام لأحد وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد".
وأكد على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ستتخذ إجراءات وخطوات في المحافل العربية والدولية، وعلى المستويات كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر.
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