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الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

10/6/2023 3:13:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فقد وصل الآلاف من المواطنين للمسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل والفجر الأولى؛ لأداء الصلاة فيه.

ووضعت قوات الاحتلال العديد من الحواجز في البلدة القديمة بالقدس المحتلة؛ لمنع المصلين من الوصول إليه؛ إلا أنه استطاع المصلون من الوصول إليه والصلاة فيه.

وكانت دعت العديد من الجهات والهيئات المقدسية المواطنين لضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لحمايته من الاقتحامات المستمرة للمستوطنين بحجة الأعياد اليهودية.

جدير ذكره أنه بدأ أيام "عيد العرش اليهودي" السبت الماضي، ويستمر ثمانية أيام، وتستغّل جماعات "الهيكل" المتطرفة هذه الفترة لتحقيق أرقام قياسية في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

كما أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الخميس، فرض إغلاق على مناطق الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال "عيد بهجة التوراة".

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