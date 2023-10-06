الذهب يرتفع وينهي سلسلة من التراجعات قبل بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر اليوم الجمعة مستفيدا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1823.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي إذ هبط 1.3 بالمئة حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.60 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية".

وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.01 دولار للأوقية وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 857.23 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1149.51 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.