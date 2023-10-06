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منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني

10/6/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .. يرافقه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرض سموه ورئيس مجلس الشورى ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن ــ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب خاصة المجالات البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما تناول سموه ورئيس مجلس الشورى خلال اللقاء .. أهمية دور البرلمانات في مد جسور التعاون والتفاهم والتقارب بين الشعوب .. مشيرين إلى العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى الإيراني.
حضر اللقاء..عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين والوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

MENAFN06102023000110011019ID1107201047

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