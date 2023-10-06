سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 أكتوبر

شهد السعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقراراً في التعاملات البنكية اليوم الجمعة 6 أكتوبر.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سوق الصرافة

وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

البنوك

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.