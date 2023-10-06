سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقراراً في التعاملات البنكية اليوم الجمعة 6 أكتوبر.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سوق الصرافة
وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
البنوك
وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
MENAFN06102023000110011019ID1107201028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.