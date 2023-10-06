تعاون يجمع كل من "دو" و "نوفارتس" لمكافحة أمراض القلب في دولة الإمارات

(MENAFN
- Proglobal) 05 أكتوبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت كل من شركة "دو" وشركة نوفارتس" في إطلاق حملة جديدة تحت شعار "من غير قيود" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحفيز المرضى، وذويهم، والمختصين في مجال الرعاية الصحية والأنظمة الصحية المختلفة للمشاركة في التوعية بأهمية إجراء فحوصات الكوليسترول، بما يضمن التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها.
تعد أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حيث تسجل حوالي 17.9 مليون حالة وفاة كل عام، كما أنها تحتل المرتبة الأولى بين أسباب الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الخطوة التي تجمع كل من جهود شركة "دو" وشركة نوفارتس" ضمن حملة "من غير قيود" إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز صحة القلب في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والشراكات الهادفة.
وتعليقًا على هذا التعاون، قال الدكتور منصور حبيب، مدير إدارة عافية الموظفين والبيئة والسلامة بشركة "دو": للمؤسسات دور مهم في دعم موظفيهم ليتمكنوا من العيش حياة صحية، ولا يقتصر ذلك على حياتهم الشخصية فحسب، بل ينعكس على المؤسسة ككل، فالقوى العاملة الأكثر حفاظًا على الصحة هي الأكثر سعادة وإنتاجية. ومن هذا المنطلق قمنا بالتعاون مع شركة نوفارتس، لتعزيز صحة وسعادة موظفينا، ونحن واثقون من أنها ستلعب دوراً مهماً في مكافحة انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين في دولة الإمارات العربية المتحدة، و تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بشكل عام".
وبهذا الصدد، قال محمد عز الدين، رئيس قسم الأدوية المبتكرة في دول الخليج العربي بشركة نوفارتس: "يمكن الوقاية من 80% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تأتي في مرحلة مبكرة من العمر، وهذا يشير إلى إمكانية إحداث تغيير إيجابي ملموس. وأضاف "إن خبرتنا التي تمتد لـ 30 عاماً في مجال أمراض القلب والأوعوية الدموية تركت بصمة كبيرة لنا على مستوى العالم، ومنحتنا ثقة الجميع لمواجهة التحديات المرتبطة بطرق الوقاية من أمراض القلب، وسنواصل تعزيز جهودنا لتحسين صحة القلب بالتعاون مع شركائنا في منظومة الرعاية الصحية".
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