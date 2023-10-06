بيع أغلى شقة فندقية في دبي اليوم بـ 200 مليون درهم

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، بيع أغلى شقة فندقية في تاريخ السوق العقاري المحلي.

وبلغ سعر بيع الشقة الفندقية 200 مليون درهم وتقع في مشروع برج ون زعبيل الذي تطوره إثراء دبي، شركة التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتبلغ مساحة الشقة الفندقية في ون زعبيل 41737 قدما مربعا، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 4791 درهماً.

ومن المتوقع افتتاح ون زعبيل قريباً، ويضم إلى جانب الشقق السكنية والوحدات المكتبية والتجارية منتجعاً تديره العلامة العالمية ون آند أونلي، 94 وحدة من مساكن ون آند أونلي الخاصة و229 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، بالإضافة إلى فندق سيرو الذي سيدير 132 غرفة ضيوف فندقية، ونادياً رياضياً مخصصاً للياقة.

يذكر أن ثاني أغلى شقة فندقية في دبي قد تم تسجيل بيعها رسمياً في العام الماضي بقيمة 105 مليون درهم، وتقع في مشروع جميرا مرس العرب، وتليها في المركز الثالث شقة فندقية بيعت في مجمع "كلوب فيلاز" بنخلة جميرا عام 2021 بقيمة 77 مليون درهم.