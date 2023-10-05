Friday, 06 October 2023 07:46 GMT

قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام من 12 منتصف الليل لـ4 صباح السبت

10/5/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب
عن مناطق "ج - 18 أ " بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023، وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت 7 / 10 / 2023.




وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.







MENAFN05102023000132011024ID1107199251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث