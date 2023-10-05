قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام من 12 منتصف الليل لـ4 صباح السبت

قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام من 12 منتصف الليل لـ4 صباح السبت
التاريخ
10/5/2023 11:26:24 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب
عن مناطق "ج - 18 أ " بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023، وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت 7 / 10 / 2023.
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
MENAFN05102023000132011024ID1107199251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.