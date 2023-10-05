عشرات المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون بلدة فلسطينية شمال الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسى فى بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على الفلسطينيين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت، نصب خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

وفي وقت سابق الليلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

وأجبرت قوات الاحتلال، في وقت سابق، أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.



