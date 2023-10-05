Friday, 06 October 2023 07:46 GMT

رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة تفعيل اللجان الأمنية مع تركيا لمعالجة المشاكل الحدودية

10/5/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الخارجية فؤاد حسين بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول -في بيان له- إن السوداني ترأس، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.


كما شهد الاجتماع، بحث الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقا من مبدأ حسن الجوار.



MENAFN05102023000132011024ID1107199249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث