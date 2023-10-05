رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة تفعيل اللجان الأمنية مع تركيا لمعالجة المشاكل الحدودية

(MENAFN
- Youm7) وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الخارجية فؤاد حسين بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول -في بيان له- إن السوداني ترأس، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.
كما شهد الاجتماع، بحث الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقا من مبدأ حسن الجوار.
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