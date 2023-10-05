رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة تفعيل اللجان الأمنية مع تركيا لمعالجة المشاكل الحدودية

MENAFN - Youm7) وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الخارجية فؤاد حسين بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول -في بيان له- إن السوداني ترأس، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.



كما شهد الاجتماع، بحث الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقا من مبدأ حسن الجوار.



