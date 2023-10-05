السلطات الجزائرية تعقم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار بق الفراش

MENAFN - Youm7) بدأت السلطات الجزائرية الخميس، على مستوى مطار هوارى بومدين الدولى فى عملية تعقيم طائرات شركة "طاسيلى" القادمة من أوروبا لمنع تفشى حشرة "بق الفراش" فى الجزائر.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران كريم بحار، إن "المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر، كما أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات".

وقد اتخذت وزارة الصحة الجزائرية عدة إجراءات إستباقية لمحاربة أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل "بق الفراش".

وطالبت بمراقبة صحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في إطار تدابير استباقية في المعابر ومنافذ الحدود لتجنب انتشار حشرة "بق الفراش" وحفاظا على الصحة العامة.

كما

شددت وزارة الصحة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها

رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023. مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة.

وتشهد

العاصمة الفرنسية باريس

وبعض المدن الأخرى

انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش"

في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.