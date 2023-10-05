Friday, 06 October 2023 07:46 GMT

السلطات الجزائرية تعقم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار بق الفراش

10/5/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت السلطات الجزائرية الخميس، على مستوى مطار هوارى بومدين الدولى فى عملية تعقيم طائرات شركة "طاسيلى" القادمة من أوروبا لمنع تفشى حشرة "بق الفراش" فى الجزائر.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران كريم بحار، إن "المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر، كما أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات".

وقد اتخذت وزارة الصحة الجزائرية عدة إجراءات إستباقية لمحاربة أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل "بق الفراش".

وطالبت بمراقبة صحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في إطار تدابير استباقية في المعابر ومنافذ الحدود لتجنب انتشار حشرة "بق الفراش" وحفاظا على الصحة العامة.

كما
شددت وزارة الصحة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها
رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023. مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة.

وتشهد
العاصمة الفرنسية باريس
وبعض المدن الأخرى
انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش"
في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.


MENAFN05102023000132011024ID1107199247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث