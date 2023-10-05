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الزراعة: 5 ملايين حيازة زراعية ضمن منظومة كارت الفلاح

10/5/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية حيث تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة فى إطار مصر الرقمية.



وأضاف أنه تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي "ميزة" مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.



وأوضح القصير أنه تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، مشيرًا إلى أنه إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.



وأكد القصير على أهمية الكارت وضرورة العمل على تطوير بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على ان يتم تقديم تقرير اداء اسبوعي لجهود تطوير المنظومة



وأشار القصير إلى أن الوزارة نجحت فى ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.







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