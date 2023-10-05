تعرف على جهود وزارة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية

(MENAFN
- Youm7) تبذل وزارة الر جهودًا كبيرة لتقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- تحديد أولويات الصيانة أو الاحلال للمنشآت لضمان تحسين عملية التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه .
2- حصر 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات وإعداد تصنيف مبدئى لحالتها
.
3- تحديد 796 بوابة كأولوية أولى للإحلال أو التجديد أو الصيانة قبل إبريل 2024.
4- إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ الأعمال لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة
5- صيانة 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية .
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