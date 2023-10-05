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تعرف على جهود وزارة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية

10/5/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) تبذل وزارة الر جهودًا كبيرة لتقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- تحديد أولويات الصيانة أو الاحلال للمنشآت لضمان تحسين عملية التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه .

2- حصر 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات وإعداد تصنيف مبدئى لحالتها
.

3- تحديد 796 بوابة كأولوية أولى للإحلال أو التجديد أو الصيانة قبل إبريل 2024.

4- إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ الأعمال لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة

5- صيانة 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية .









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