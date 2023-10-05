Friday, 06 October 2023 07:45 GMT

الصحة تكشف استراتيجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان

10/5/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن أحدث استراتجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان فى مختلف المراكز بالجمهورية مشيرة إلي أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات المتعلقة بالحالات الطارئة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية .



وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تعمل على تأمين الحالات الحرجة والعاجلة والتعامل معها سريعا وذلك لإنقاذ حياة المريض وتابع : نقدم كل الدعم للحالات الطارئة فى جميع الأوقات مضيفا أن ملف الحروق وعلاج اصاباتها من الملفات الهامة التى تتعامل معها الرعاية الحرجة والعاجلة بمنتهى السرعة والدقة سعيا لإنقاذ المريض .



وأشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان أنه تم العمل علي تجهيز أقسام الحروق بالمستلزمات الضرورية للتعامل مع حالات الحروق طبقا للمواصفات العالمية.



وتابع الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة : تم إدراج 51 مركز ووحدة للحروق 21 محافظة من محافظات الجمهورية و 140 سرير رعاية مضيفا أنه يتم تنظيم تحويل هذة الحالات من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ و 137 لتقديم الخدمة الطبية اللازمه بالتنسيق السريع مع الإسعاف لسرعه نقل المرضي والتعامل معهم في الساعات الأولي.









MENAFN05102023000132011024ID1107199243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث