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فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

10/5/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر2023م، وذلك على النحو التالي:



1. الجمعة الأولى 6/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

2. الجمعة الثانية 13/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل إغاثة المكروبين".

3. الجمعة الثالثة 20/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".

4. الجمعة الرابعة 27/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".













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