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تحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد يزيد معدلات السلامة.. تفاصيل

10/5/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) تنفذ وزارة النقل مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، وفى النقاط التالية أهم مشروعات تطوير نظم الإشارات.



وتستهدف مشروعات تطوير نظم الإشارات ، تحويلها من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والآمان والحد من تدخل العنصر البشري كالآتى:-



1- خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وتم الإنتهاء من تطوير الخط :

تم الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة - الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم ويشمل الخط (80 مزلقان ) و 19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي ، وبانتهاء خطة التطوير تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً .



2- خط بني سويف – أسيوط بطول 205 كم وبلغت نسبة التنفيذ 92 % وسيتم الإنتهاء في إبريل القادم

تم دخول عدد 13 برج للخدمة من إجمالي 15 برج بطول 200 كم سكة مكهربة .



3- خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء في يونيو القادم

تم دخول عدد 11 برج للخدمة من إجمالي 17 برج بطول 110 كم سكة مكهربة .



4- خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء بنهاية العام الحالى

تم دخول عدد 7 برج للخدمة من إجمالي 21 برج بطول 75 كم سكة مكهربة .



5- خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم وبلغت نسبة التنفيذ 13 % وسيتم الإنتهاء في أغسطس 2024 وجاري العمل في 10 أبراج من إجمالي 14 برج .











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