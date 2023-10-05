ترامب يتحدث عن إمكانية توليه منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولى منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن ماكارثي.

وقال ترامب فى حديث لقناة "فوكس نيوز"، : "طلبوا مني أن أتحدث بمثابة الشخصية الموحدة، إذ أن لدي أصدقاء كثيرين في الكونجرس".

وتابع: "إن لم يتسن لهم التصويت، سألوني ما إذا سأدرس إمكانية تولي منصب رئيس المجلس حتى يختارون أحدا للفترة الطويلة، لأنني أترشح للرئاسة".

وأضاف: "سألوني ما إذا سأتولى ذلك لفترة قصيرة من أجل الحزب، بينما يتوصلون إلى الاستنتاج، وأنا لن أقوم بذلك لأنني أريده، بل سأقوم بذلك في حال الضرورة، في حال لم يتمكنوا من اتخاذ قرارهم".

ولم يوضح ترامب من بالضبط طلب منه النظر في إمكانية تولي منصب رئيس مجلس النواب.

وأعرب عن استعداده لتولي رئاسة المجلس لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما، مضيفا أنه سيقوم بذلك "من أجل الحزب فقط".

يذكر أن كيفن ماكارثي تمت إقالته من منصب رئيس مجلس النواب الأمريكى الثلاثاء الماضى بعد اتهامه بانتهاك وعوده التي قطعها على نفسه أثناء انتخابه رئيسا للمجلس في يناير الماضي.