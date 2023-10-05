Friday, 06 October 2023 07:45 GMT

ترامب يتحدث عن إمكانية توليه منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا

10/5/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولى منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن ماكارثي.

وقال ترامب فى حديث لقناة "فوكس نيوز"، : "طلبوا مني أن أتحدث بمثابة الشخصية الموحدة، إذ أن لدي أصدقاء كثيرين في الكونجرس".

وتابع: "إن لم يتسن لهم التصويت، سألوني ما إذا سأدرس إمكانية تولي منصب رئيس المجلس حتى يختارون أحدا للفترة الطويلة، لأنني أترشح للرئاسة".

وأضاف: "سألوني ما إذا سأتولى ذلك لفترة قصيرة من أجل الحزب، بينما يتوصلون إلى الاستنتاج، وأنا لن أقوم بذلك لأنني أريده، بل سأقوم بذلك في حال الضرورة، في حال لم يتمكنوا من اتخاذ قرارهم".

ولم يوضح ترامب من بالضبط طلب منه النظر في إمكانية تولي منصب رئيس مجلس النواب.

وأعرب عن استعداده لتولي رئاسة المجلس لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما، مضيفا أنه سيقوم بذلك "من أجل الحزب فقط".

يذكر أن كيفن ماكارثي تمت إقالته من منصب رئيس مجلس النواب الأمريكى الثلاثاء الماضى بعد اتهامه بانتهاك وعوده التي قطعها على نفسه أثناء انتخابه رئيسا للمجلس في يناير الماضي.


MENAFN05102023000132011024ID1107199240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث