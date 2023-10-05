استطلاع: انخفاض عدد الأمريكيين المؤيدين لتسليح أوكرانيا

MENAFN - Youm7) انخفضت نسبة الأمريكيين من مختلف الأطياف السياسية الذين يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لمسح أجرته إبسوس ونشر الخميس.

وأظهر الاستطلاع -الذي أجرى يومى الثلاثاء والأربعاء- أن 41% فقط من المشاركين قالوا إنهم يوافقون على أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم أسلحة لأوكرانيا، بانخفاض عن 65% من المشاركين الذين قالوا نفس الشيء في استطلاع يونيو 2023، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويمتد هذا الانخفاض في دعم إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا عبر الأحزا، وانخفض الدعم الديمقراطي من 81% في يونيو الماضي إلى 52% في أكتوبر 2023. وانخفض الدعم الجمهوري من 56% إلى 35% في نفس الفترة، وانخفض الدعم المستقل من 57 بالمئة إلى 44 بالمئة.

ويأتي انخفاض الدعم بعد أن أصدر الكونجرس قرارًا مستمرًا يوم السبت لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر والذي لم يشمل تمويل أوكرانيا. ومع ذلك، تعهد العديد من الأعضاء بتمرير تشريع منفصل لتقديم المزيد من المساعدات في المستقبل القريب.

وقد قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبًا إضافيًا إلى الكونجرس للحصول على مزيد من المساعدة لأوكرانيا، وحذر البيت الأبيض من العواقب المحتملة لعدم تمرير المزيد من المساعدات.

وأصبحت هذه القضية أيضًا محورية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، حيث هيمنت وجهة النظر الأكثر انعزالية للسياسة الخارجية على أجنحة اليمين المتشدد في الحزب.

وأظهر الاستطلاع الأخير أن التأييد لإرسال المساعدات المالية إلى أوكرانيا أقل حتى من التأييد لإرسال الأسلحة. وفي استطلاع أكتوبر، وافق 37% من المشاركين على أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم المساعدة المالية، بما في ذلك 51% من الديمقراطيين، و26% من الجمهوريين، و41% من المستقلين.



