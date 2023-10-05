بعدما دمرتها صواريخ كينجال الروسية.. ألمانيا تعد كييف بمنظومة جديدة من باتريوت

MENAFN - Youm7) قال المستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، أن برلين ستزود كييف قبل الشتاء المقبل بنظام آخر للدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وأوضح شولتس، أنه أبلغ "الرئيس الأوكراني أننا سنقوم بتزويد نظام دفاع جوي آخر من طراز

باتريوت

لأشهر الشتاء.. هذا هو ما نحتاجه بشدة الآن".

وأشار شولتس إلى أنه "في الوقت الحالي لا يتم النظر في مسألة توريد صواريخ تاوروس إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق، عدم وجود أي خطط في المستقبل المنظور لدى برلين

تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس"

التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

وتجمع آلاف الألمان في برلين الثلاثاء الماضي بمناسبة "يوم الوحدة"،

مطالبين برحيل حكومة شولتس، ووقف تسليح أوكرانيا وتمويلها على حسابهم.

وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة

لم تعد تزود أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" بعد تدميرها

بصواريخ "كينجال" الروسية في

شهر مايو.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدا،

فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".