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سويسرا قد تدفع 4400 دولار لكل لاجئ أوكرانى للعودة إلى بلاده

10/5/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة "سويس إنفو" نقلا عن تقرير صادر عن الحكومة السويسرية أن السلطات فى برن مستعدة لدفع ما يصل إلى 4400 دولار للاجئين الأوكرانيين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السويسرية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الأرخص بالنسبة للبلاد تشجيع
اللاجئين
على مغادرة البلاد طوعا بدلا من دفع الإعانات لهم.

ولهذا السبب فإن الحكومة السويسرية مستعدة للنظر في المساعدة المالية للعودة إلى أوكرانيا، والتي تتراوح بين 1000 إلى 4000 فرنك سويسري (1090 إلى 4355 دولارا) للشخص الواحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، في وقت سابق أنه قد يتم
وقف المساعدات والمزايا الاجتماعية
للاجئين الأوكرانيين بحلول عام 2024.

كما أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن نحو 100 ألف من اللاجئين الأوكرانيين
سيضطرون لمغادرة بريطانيا
بحلول سبتمبر 2025 بسبب انتهاء مدة تأشيرات الدخول.


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