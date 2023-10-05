اليوم ..الاتحاد السكندرى يواجه السيب العمانى فى البطولة العربية للسلة

MENAFN - Youm7) يلتقى اليوم، الجمعة، فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره السيب العمانى فى الجولة الرابعة بالبطولة العربية التى تقام بقطر وتستمر حتى 12 اكتوبر الجارى.وتغلب فريق كرةالسلةبنادى الاتحاد السكندرى على نظيره دينامو اللبنانى بنتيجة 89/96 ،ومن قبلها الفوز على الاتحاد الجزائرى 89-53 .

ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.وتشارك فى البطولة من مصر أندية الأهلى والاتحاد السكندرى، بجانب باقى الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.