اليوم ..الاتحاد السكندرى يواجه السيب العمانى فى البطولة العربية للسلة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى اليوم، الجمعة، فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره السيب العمانى فى الجولة الرابعة بالبطولة العربية التى تقام بقطر وتستمر حتى 12 اكتوبر الجارى.وتغلب فريق كرة
السلة
بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره دينامو اللبنانى بنتيجة 89/96 ،ومن قبلها الفوز على الاتحاد الجزائرى 89-53 .
ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.
وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.
وتشارك فى البطولة من مصر أندية الأهلى والاتحاد السكندرى، بجانب باقى الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.
كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.
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