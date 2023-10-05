الأهلى أمام بى إن سى الكونغولى فى نصف نهائى أفريقيا لليد رجال اليوم

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بى إن سى الكونغولى فى 3 عصر اليوم الجمعة، فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية للرجال التى تستضيفها الكونغو برازافيل.
وتأهل فريق رجال كرة
اليد
بالنادى الأهلى
إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.
ونجح فريق رجال يد الأهلى فى التأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا ، بعد الفوز فى أول مواجهتين.
ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات وبى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثالث اللقاءات.
ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
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