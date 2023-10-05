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اتحاد الكرة يستكمل تشكيل منتخبات الشباب والناشئين بعد التوقف الدولى

10/5/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على استكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى للمنتخبات، والتي يرتبط فيها المنتخب الأول بوديتي زامبيا والجزائر، بينما يواجه فيها المنتخب الأولمبي الأردن وأوزباكستان.



وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرًا فنيًا لمنتخب 2005، وأحمد الكاس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008، كما استقر مجلس الجبلاية على تواجد علاء عبدو في منصب المدرب العام مع وائل رياض، وعادل مصطفى في منصب المدرب العام لمنتخب 2008.



وكان جمال علام شكل منذ فترة لجنة فنية لاختيار مدربي هذه المنتخبات تضم في عضويتها كلًا من: البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والبرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأوليمبي، بالإضافة إلى حازم إمام ومحمد بركات، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدد من خبراء اللعبة في مصر.



وكشف جمال علام أنه يسعى لتشكيل أجهزة فنية على أعلى مستوى من حيث الحصول على الدراسات الحديثة في علم التدريب والرخص لممارسة التدريب من الاتحاد الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) في كرة القدم.



وأضاف جمال علام أنه في إطار خطة التطوير لمنظومة الكرة في مصر، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة يخطط أيضًا لتطوير كل ما له علاقة بالمنتخبات في مصر من حيث الأجهزة الطبية والإعلام والأجهزة الإدارية من خلال وجوه جديدة متعلمة ومدربة وقادرة على مواكبة التطور العالمي في صناعة كرة القدم.







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