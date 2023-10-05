اتحاد الكرة يستكمل تشكيل منتخبات الشباب والناشئين بعد التوقف الدولى

(MENAFN
- Youm7) استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على استكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى للمنتخبات، والتي يرتبط فيها المنتخب الأول بوديتي زامبيا والجزائر، بينما يواجه فيها المنتخب الأولمبي الأردن وأوزباكستان.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرًا فنيًا لمنتخب 2005، وأحمد الكاس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008، كما استقر مجلس الجبلاية على تواجد علاء عبدو في منصب المدرب العام مع وائل رياض، وعادل مصطفى في منصب المدرب العام لمنتخب 2008.
وكان جمال علام شكل منذ فترة لجنة فنية لاختيار مدربي هذه المنتخبات تضم في عضويتها كلًا من: البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والبرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأوليمبي، بالإضافة إلى حازم إمام ومحمد بركات، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدد من خبراء اللعبة في مصر.
وكشف جمال علام أنه يسعى لتشكيل أجهزة فنية على أعلى مستوى من حيث الحصول على الدراسات الحديثة في علم التدريب والرخص لممارسة التدريب من الاتحاد الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) في كرة القدم.
وأضاف جمال علام أنه في إطار خطة التطوير لمنظومة الكرة في مصر، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة يخطط أيضًا لتطوير كل ما له علاقة بالمنتخبات في مصر من حيث الأجهزة الطبية والإعلام والأجهزة الإدارية من خلال وجوه جديدة متعلمة ومدربة وقادرة على مواكبة التطور العالمي في صناعة كرة القدم.
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