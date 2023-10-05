كولر يستقر على الدفع بـ موديست أساسيا مع الأهلى أمام الإسماعيلى

MENAFN - Youm7) استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على مواصلة الدفع بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأحد، فى بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل".

وشارك موديست أساسياً فى هجوم الأهلى

خلال مباراة إنبى أمس الأول بنصف نهائى كأس مصر وسجل هدفاً خلال اللقاء الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة.

على صعيد متصل أعربمروان عطية، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والصعود إلى نهائي كأس مصر.وأضاف مروان عطية أن الأهلي يستحق الوصول لنهائي كأس مصر بعدما قدم مباراة مميزة أمام إنبي، مؤكدًا أن اللاعبين كان لديهم تركيز من بداية المباراة لتحقيق الفوز والصعود للنهائي.وعن ضغط المباريات قال مروان عطية: "نخوض تدريبات جادة ومراحل استشفاء متنوعة لمواجهة ضغط البطولات والمباريات وتقديم ما يسعد الجماهير دائمًا".واستكمل عطية: "سنغلق اليوم صفحة كأس مصر للتركيز فيما هو قادم، خاصة أن لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي ونسعى لتحقيق التفوق ومواصلة طريق الانتصارات" واختتم لاعب الأهلي قائلًا: "سعيد بتسجيل إمام عاشور وموديست أول أهدافهما وتتويج مجهودهما مع الفريق".