كولر يستقر على الدفع بـ موديست أساسيا مع الأهلى أمام الإسماعيلى

(MENAFN
- Youm7) استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على مواصلة الدفع بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأحد، فى بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل".
وشارك موديست أساسياً فى هجوم الأهلى
خلال مباراة إنبى أمس الأول بنصف نهائى كأس مصر وسجل هدفاً خلال اللقاء الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة.
على صعيد متصل أعرب
مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والصعود إلى نهائي كأس مصر.
وأضاف مروان عطية أن الأهلي يستحق الوصول لنهائي كأس مصر بعدما قدم مباراة مميزة أمام إنبي، مؤكدًا أن اللاعبين كان لديهم تركيز من بداية المباراة لتحقيق الفوز والصعود للنهائي.
وعن ضغط المباريات قال مروان عطية: "نخوض تدريبات جادة ومراحل استشفاء متنوعة لمواجهة ضغط البطولات والمباريات وتقديم ما يسعد الجماهير دائمًا".
واستكمل عطية: "سنغلق اليوم صفحة كأس مصر للتركيز فيما هو قادم، خاصة أن لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي ونسعى لتحقيق التفوق ومواصلة طريق الانتصارات" واختتم لاعب الأهلي قائلًا: "سعيد بتسجيل إمام عاشور وموديست أول أهدافهما وتتويج مجهودهما مع الفريق".
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