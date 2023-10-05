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قطر تدين بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى

10/5/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 5 - 10 (كونا) -- أدانت قطر بشدة اليوم الخميس اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وعدته انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية تحذير وزارة الخارجية القطرية من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها وإدخال أي تغييرات عليه.
وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)

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