قطر تدين بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 5 - 10 (كونا) -- أدانت قطر بشدة اليوم الخميس اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وعدته انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية تحذير وزارة الخارجية القطرية من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها وإدخال أي تغييرات عليه.
وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)
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