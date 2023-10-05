الأمم المتحدة تدين الهجوم على الكلية الحربية بمدينة (حمص) السورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 10 (كونا) - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس "الهجوم الانتقامي" على حفل تخرج في الكلية الحربية في مدينة حمص بسوريا باستخدام طائرات مسيرة والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والإصابات.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عن غوتيريش إدانته جميع أعمال العنف في سوريا داعيا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعرب عن قلق غوتيريش العميق إزاء القصف الذي قامت به قوات موالية للحكومة على مواقع متعددة في شمال غرب سوريا والتقارير الواردة عن سقوط ضحايا.
وشدد المتحدث الأممي على ضرورة إيقاف إطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تحقيق عملية سياسية هادفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) بالإضافة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأعلنت السلطات السورية أن الحصيلة غير النهائية للهجوم بطائرات مسيرة على حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بلغ 80 قتيلا و240 جريحا حتى الآن. (النهاية)
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