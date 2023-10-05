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الأمم المتحدة تدين الهجوم على الكلية الحربية بمدينة (حمص) السورية

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 10 (كونا) - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس "الهجوم الانتقامي" على حفل تخرج في الكلية الحربية في مدينة حمص بسوريا باستخدام طائرات مسيرة والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والإصابات.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عن غوتيريش إدانته جميع أعمال العنف في سوريا داعيا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعرب عن قلق غوتيريش العميق إزاء القصف الذي قامت به قوات موالية للحكومة على مواقع متعددة في شمال غرب سوريا والتقارير الواردة عن سقوط ضحايا.
وشدد المتحدث الأممي على ضرورة إيقاف إطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تحقيق عملية سياسية هادفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) بالإضافة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأعلنت السلطات السورية أن الحصيلة غير النهائية للهجوم بطائرات مسيرة على حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بلغ 80 قتيلا و240 جريحا حتى الآن. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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