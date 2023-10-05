البنتاغون: وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي أكدا الالتزام بالتنسيق الوثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس إن الوزير لويد أوستن ونظيره التركي ياشار غولر أكدا في اتصال هاتفي الالتزام بالتنسيق "الوثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر.
يأتي ذلك عقب إسقاط الجانب الأمريكي اليوم مسيرة تركية دخلت إلى منطقة تواجد قواته في شمال شرق سوريا خلال تنفيذها غارات على حزب العمال الكردستاني.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "حوالي الساعة 30:7 بالتوقيت المحلي في سوريا اليوم رصدت قواتنا طائرات مسيرة تنفذ غارات جوية في محيط مدينة الحسكة في سوريا. وكانت بعض تلك الضربات داخل منطقة العمليات المحظورة المعلنة من قبل الولايات بالقرب من الحسكة".
وأضاف أن الغارات التركية "كانت على بعد كيلومتر تقريبا من القوات الأمريكية التي انتقلت إلى المخابئ.
وتابع "عند حوالي الساعة 30:11 بالتوقيت المحلي (لسوريا) دخلت مسيرة تركية إلى المنطقة مجددا متوجهة نحو مكان تمركز القوات الأمريكية.
وقدر القادة الأمريكيون أن المسيرة التي كانت في ذلك التوقيت على بعد أقل من نصف كيلومتر من القوات الأمريكية تشكل تهديدا محتملا وبعد ذلك قامت مقاتلات الولايات المتحدة من طراز (اف 16) بإسقاط المسيرة (التركية) والدفاع عن النفس في حوالي الساعة 40:11 بالتوقيت المحلي".
وأشار رايدر إلى أنه "لم يصب أي من القوات الأمريكية خلال الحادث" مشددا على عدم وجود "ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف القوات الأمريكية عمدا".
ووصف المتحدث باسم البنتاغون الحادث ب"المؤسف" إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الشراكة مع تركيا "مستمرة وستستمر".
وأوضح أن وزير الدفاع الأمريكي اتصل بنظيره التركي عقب إسقاط المسيرة التركية "لإجراء محادثة مثمرة وتجديد الالتزام بأن الولايات المتحدة وتركيا ستواصلان التواصل والتنسيق بشكل وثيق".
وشدد على أن أنها تخللت تأكيد الالتزام بالتنسيق "بشكل وثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر".
وأوضح أن وزيري الدفاع الأمريكي والتركي أعادا التأكيد على "الشراكة القوية بين بلدينا وكذلك الاعتراف بأننا سنبقي خطوط الاتصال مفتوحة لا سيما في إطار التركيز على مهمة هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش)".
وأكد رايدر على أن تركيا "تظل حليفا مهما للغاية وقيما في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشريكا للولايات المتحدة".
كما أعاد التأكيد على أن "القادة الأمريكيين على الأرض قدروا أن هناك تهديدا محتملا ولذلك اتخذوا إجراءات حكيمة"ز
وامتنع رايدر عن الدخول في تفاصيل تواصل القادة الأمريكيين مع نظرائهم الأتراك قبل اتخاذ قرار إسقاط المسيرة التركية مكتفيا بالقول إن القوات الأمريكية "كجزء من التحالف العالمي لهزيمة تنظيم (داعش) تعمل في تلك المنطقة لفترة من الوقت وبالطبع فهي على حدود تركيا. ومع وجود قوات أمريكية متمركزة في تركيا لدينا طرق متعددة للتواصل مع حلفائنا الأتراك وأضاف أن الاتصالات "وصلت إلى مستوى عالٍ بما فيه الكفاية(النهاية) . (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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