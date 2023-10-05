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البنتاغون: وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي أكدا الالتزام بالتنسيق الوثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس إن الوزير لويد أوستن ونظيره التركي ياشار غولر أكدا في اتصال هاتفي الالتزام بالتنسيق "الوثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر.
يأتي ذلك عقب إسقاط الجانب الأمريكي اليوم مسيرة تركية دخلت إلى منطقة تواجد قواته في شمال شرق سوريا خلال تنفيذها غارات على حزب العمال الكردستاني.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "حوالي الساعة 30:7 بالتوقيت المحلي في سوريا اليوم رصدت قواتنا طائرات مسيرة تنفذ غارات جوية في محيط مدينة الحسكة في سوريا. وكانت بعض تلك الضربات داخل منطقة العمليات المحظورة المعلنة من قبل الولايات بالقرب من الحسكة".
وأضاف أن الغارات التركية "كانت على بعد كيلومتر تقريبا من القوات الأمريكية التي انتقلت إلى المخابئ.
وتابع "عند حوالي الساعة 30:11 بالتوقيت المحلي (لسوريا) دخلت مسيرة تركية إلى المنطقة مجددا متوجهة نحو مكان تمركز القوات الأمريكية.
وقدر القادة الأمريكيون أن المسيرة التي كانت في ذلك التوقيت على بعد أقل من نصف كيلومتر من القوات الأمريكية تشكل تهديدا محتملا وبعد ذلك قامت مقاتلات الولايات المتحدة من طراز (اف 16) بإسقاط المسيرة (التركية) والدفاع عن النفس في حوالي الساعة 40:11 بالتوقيت المحلي".
وأشار رايدر إلى أنه "لم يصب أي من القوات الأمريكية خلال الحادث" مشددا على عدم وجود "ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف القوات الأمريكية عمدا".
ووصف المتحدث باسم البنتاغون الحادث ب"المؤسف" إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الشراكة مع تركيا "مستمرة وستستمر".
وأوضح أن وزير الدفاع الأمريكي اتصل بنظيره التركي عقب إسقاط المسيرة التركية "لإجراء محادثة مثمرة وتجديد الالتزام بأن الولايات المتحدة وتركيا ستواصلان التواصل والتنسيق بشكل وثيق".
وشدد على أن أنها تخللت تأكيد الالتزام بالتنسيق "بشكل وثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر".
وأوضح أن وزيري الدفاع الأمريكي والتركي أعادا التأكيد على "الشراكة القوية بين بلدينا وكذلك الاعتراف بأننا سنبقي خطوط الاتصال مفتوحة لا سيما في إطار التركيز على مهمة هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش)".
وأكد رايدر على أن تركيا "تظل حليفا مهما للغاية وقيما في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشريكا للولايات المتحدة".
كما أعاد التأكيد على أن "القادة الأمريكيين على الأرض قدروا أن هناك تهديدا محتملا ولذلك اتخذوا إجراءات حكيمة"ز
وامتنع رايدر عن الدخول في تفاصيل تواصل القادة الأمريكيين مع نظرائهم الأتراك قبل اتخاذ قرار إسقاط المسيرة التركية مكتفيا بالقول إن القوات الأمريكية "كجزء من التحالف العالمي لهزيمة تنظيم (داعش) تعمل في تلك المنطقة لفترة من الوقت وبالطبع فهي على حدود تركيا. ومع وجود قوات أمريكية متمركزة في تركيا لدينا طرق متعددة للتواصل مع حلفائنا الأتراك وأضاف أن الاتصالات "وصلت إلى مستوى عالٍ بما فيه الكفاية(النهاية) . (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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