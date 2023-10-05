النيجر: المجلس العسكري يؤكد بداية انسحاب القوات الفرنسية قبل نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 5 ـ 10 (كونا) - أكدت السلطات العسكرية في النيجر اليوم الخميس أن "انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع" وهذا مثلما أعلن عنه نهاية سبتمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في بيان للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي (إكس) (تويتر سابقا) أنه "يعلن للمواطنين أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من البلاد سيبدأ هذا الأسبوع" مشيرا إلى أن " دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة (والام)".
ووفقا لذات اللبيان فإنه " سيتم مع حلول نهاية العام الحالي تفكيك قاعدة نيامي الجوية حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية" واعدا " بمراقبة عملية الانسحاب وبأنها ستتم بنظام وأمان كاملين".
كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي في مقابلة متلفزة عودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس وأن الجنود الفرنسيين الـ 1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
ولقي هذا القرار ترحيبا من طرف المجلس العسكري في النيجر واعتبره لحظة تاريخية وخطوة جديدة باتجاه السيادة ويوم يشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر. (النهاية)
م ر / ه س ص
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