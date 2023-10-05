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النيجر: المجلس العسكري يؤكد بداية انسحاب القوات الفرنسية قبل نهاية الأسبوع

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 5 ـ 10 (كونا) - أكدت السلطات العسكرية في النيجر اليوم الخميس أن "انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع" وهذا مثلما أعلن عنه نهاية سبتمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في بيان للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي (إكس) (تويتر سابقا) أنه "يعلن للمواطنين أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من البلاد سيبدأ هذا الأسبوع" مشيرا إلى أن " دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة (والام)".
ووفقا لذات اللبيان فإنه " سيتم مع حلول نهاية العام الحالي تفكيك قاعدة نيامي الجوية حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية" واعدا " بمراقبة عملية الانسحاب وبأنها ستتم بنظام وأمان كاملين".
كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي في مقابلة متلفزة عودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس وأن الجنود الفرنسيين الـ 1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
ولقي هذا القرار ترحيبا من طرف المجلس العسكري في النيجر واعتبره لحظة تاريخية وخطوة جديدة باتجاه السيادة ويوم يشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر. (النهاية)

م ر / ه س ص




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