الإدارة الأمريكية تبني أجزاء جديدة من الجدار الحدودي مع المكسيك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 10 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن الإدارة الأمريكية ستبني أجزاء من الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية رغم أنها تعتبر الخطوة غير مفيدة.
وقال الرئيس جو بايدن للصحفيين قبيل اجتماع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض إن إدارته قررت المضي في بناء أجزاء من الجدار لأن الكونغرس رفض إعادة توجيه الأموال المخصصة لذلك إلى مجالات أخرى للانفاق.
وكان الكونغرس قد وافق سنة 2019 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على تخصيص أموال لبناء الجدار الحدودي وطالبت إدارة بايدن الكونغرس بتوجيه تلك الأموال إلى أمور أخرى لكن المشرعين رفضوا ذلك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن "الحقائق هي أن هذا ليس جديدا. تم تخصيص هذه الأموال في السنة المالية 2019. وتحت قيادة الجمهوريين" موضحة أن وزارة الأمن الداخلي المكلفة بلمف الهجرة "مطالبة بموجب القانون باستخدام الأموال للغرض المخصص" أي بناء الجدار.
وأضافت للصحفيين في البيت الأبيض "نحن نعتقد أن هناك طرقا أكثر فاعلية للمضي قدما لتأمين حدودنا وأمننا. وقد طلبنا باستمرار من الكونغرس أن يتحرك لتزويد الجمارك وحماية الحدود بالموارد التي يحتاجونها للقيام بعملهم".
وأوضحت أن بناء أجزاء جديدة من الجدار "شيء فرضه علينا القانون ونحن نلتزم به" مشددة على أن الرئيس بايدن لا يرى جدوى من بناء الجدار.
وكان بايدن قد تعهد أثناء حملته الانتخابية لرئاسيات 2020 بعدم بناء "قدم واحد" من الجدار الذي أراد الرئيس السابق دونالد ترامب بناءه لمنع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين. (النهاية)
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