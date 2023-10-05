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الإدارة الأمريكية تبني أجزاء جديدة من الجدار الحدودي مع المكسيك

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 10 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن الإدارة الأمريكية ستبني أجزاء من الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية رغم أنها تعتبر الخطوة غير مفيدة.
وقال الرئيس جو بايدن للصحفيين قبيل اجتماع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض إن إدارته قررت المضي في بناء أجزاء من الجدار لأن الكونغرس رفض إعادة توجيه الأموال المخصصة لذلك إلى مجالات أخرى للانفاق.
وكان الكونغرس قد وافق سنة 2019 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على تخصيص أموال لبناء الجدار الحدودي وطالبت إدارة بايدن الكونغرس بتوجيه تلك الأموال إلى أمور أخرى لكن المشرعين رفضوا ذلك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن "الحقائق هي أن هذا ليس جديدا. تم تخصيص هذه الأموال في السنة المالية 2019. وتحت قيادة الجمهوريين" موضحة أن وزارة الأمن الداخلي المكلفة بلمف الهجرة "مطالبة بموجب القانون باستخدام الأموال للغرض المخصص" أي بناء الجدار.
وأضافت للصحفيين في البيت الأبيض "نحن نعتقد أن هناك طرقا أكثر فاعلية للمضي قدما لتأمين حدودنا وأمننا. وقد طلبنا باستمرار من الكونغرس أن يتحرك لتزويد الجمارك وحماية الحدود بالموارد التي يحتاجونها للقيام بعملهم".
وأوضحت أن بناء أجزاء جديدة من الجدار "شيء فرضه علينا القانون ونحن نلتزم به" مشددة على أن الرئيس بايدن لا يرى جدوى من بناء الجدار.
وكان بايدن قد تعهد أثناء حملته الانتخابية لرئاسيات 2020 بعدم بناء "قدم واحد" من الجدار الذي أراد الرئيس السابق دونالد ترامب بناءه لمنع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين. (النهاية)

ع س ج / ه س ص




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