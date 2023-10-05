Friday, 06 October 2023 07:43 GMT

إيطاليا: انتاج مشروعات الطاقة المتجددة ينمو 37 في المئة خلال العام

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 5 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن طاقة مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في ايطاليا نمت بنسبة 37 في المئة باستثمارات تجاوزت 45مليار دولار خلال نصف العام الجاري في تحول كبير لاتجاه الاستثمارات في قطاع الطاقة.
جاء ذلك في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) عن (المنتدى الإيطالي للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2023) الذي انعقد في روما اليوم بمشاركة كبار المستثمرين الوطنيين والدوليين في عالم الطاقة المتجددة.
وأبرز المنتدى الامكانات الهائلة بحلول عام 2030 لسوق الطاقة المتجددة الإيطالية الذي شهد العام الماضي استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة قاربت 41 مليار يورو (2ر45 مليار دولار) اعتبرت "نقطة تحول بالنسبة للاستثمارات مستفيدة أيضًا من محفزات (الخطة القومية للتعافي والصمود) عقب جائحة كورونا.
وأشار الى أن هذا الاتجاه تعزز في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 الجري تعزز بعد أن تم تسجيل زيادة بنسبة37 في المائة لمشروعات الطاقة المتجددة على أساس الميغاوات ساعة المنتجة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 السابق مقرونا بزيادة بلغت 72 في المائة في مشروعات التخزين.
واتفق المشاركون في المنتدى أن السنوات الأخيرة غيرت السياق العالمي في مجال الطاقة المتجددة مما أثر على ايطاليا من حيث الفرص الجديدةولكن أيضا من حيث جوانب انعدام اليقين على صعيد التشريعات والسوق
وركز المنتدى مناقشاته على "الإمكانات الكبيرة لمختلف التقنيات بالنظر بين أمور أخرى في آفاق طاقة انتاج المزارع والتخزين والتوليد الموزع كماتم كذلك بحث الإصلاح القادم لسوق الكهرباء وديناميكيات الأسعار المستقبلية في السوق الإيطالي على المدى المتوسط والطويل.
كما تناولت أعمال المنتدى "الدور المركزي الذي يجب أن تتبوءه في عملية تحول الطاقة البنى التحتية للشبكات والتخزين على صعيد "نمو مصادر الطاقة المتجددة التي تبلغ مشروعاتها المقدمة حتى اليوم قرابة ثلاثة أضعاف مقارنة بالمستهدف في 2030” وكذلك "الحاجة لتأمين سلسلة توريد مستقلة قدر الإمكان قادرة على ضمان تكاليف وأوقات توريد موثوقة. (النهاية)

م ن / ه س ص



MENAFN05102023000071011013ID1107199225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث