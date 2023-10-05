إيطاليا: انتاج مشروعات الطاقة المتجددة ينمو 37 في المئة خلال العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 5 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن طاقة مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في ايطاليا نمت بنسبة 37 في المئة باستثمارات تجاوزت 45مليار دولار خلال نصف العام الجاري في تحول كبير لاتجاه الاستثمارات في قطاع الطاقة.
جاء ذلك في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) عن (المنتدى الإيطالي للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2023) الذي انعقد في روما اليوم بمشاركة كبار المستثمرين الوطنيين والدوليين في عالم الطاقة المتجددة.
وأبرز المنتدى الامكانات الهائلة بحلول عام 2030 لسوق الطاقة المتجددة الإيطالية الذي شهد العام الماضي استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة قاربت 41 مليار يورو (2ر45 مليار دولار) اعتبرت "نقطة تحول بالنسبة للاستثمارات مستفيدة أيضًا من محفزات (الخطة القومية للتعافي والصمود) عقب جائحة كورونا.
وأشار الى أن هذا الاتجاه تعزز في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 الجري تعزز بعد أن تم تسجيل زيادة بنسبة37 في المائة لمشروعات الطاقة المتجددة على أساس الميغاوات ساعة المنتجة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 السابق مقرونا بزيادة بلغت 72 في المائة في مشروعات التخزين.
واتفق المشاركون في المنتدى أن السنوات الأخيرة غيرت السياق العالمي في مجال الطاقة المتجددة مما أثر على ايطاليا من حيث الفرص الجديدةولكن أيضا من حيث جوانب انعدام اليقين على صعيد التشريعات والسوق
وركز المنتدى مناقشاته على "الإمكانات الكبيرة لمختلف التقنيات بالنظر بين أمور أخرى في آفاق طاقة انتاج المزارع والتخزين والتوليد الموزع كماتم كذلك بحث الإصلاح القادم لسوق الكهرباء وديناميكيات الأسعار المستقبلية في السوق الإيطالي على المدى المتوسط والطويل.
كما تناولت أعمال المنتدى "الدور المركزي الذي يجب أن تتبوءه في عملية تحول الطاقة البنى التحتية للشبكات والتخزين على صعيد "نمو مصادر الطاقة المتجددة التي تبلغ مشروعاتها المقدمة حتى اليوم قرابة ثلاثة أضعاف مقارنة بالمستهدف في 2030” وكذلك "الحاجة لتأمين سلسلة توريد مستقلة قدر الإمكان قادرة على ضمان تكاليف وأوقات توريد موثوقة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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