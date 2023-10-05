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البرلمان العربي يدين مطالبة البرلمان الأوروبي مصر باجراء انتخابات رئاسية حرة

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 10 (كونا) -- دان البرلمان العربي بشدة قرار نظيره الأوروبي الذي يطالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة معربا عن رفضه التام لكل أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
واكد البرلمان في بيان اليوم الخميس تضامنه الكامل مع مصر بمواجهة أي تدخل يحمل "افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية".
وطالب البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية كونه "يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكل الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخليةللدول".
كما اكد إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهيكفيلة بتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقيةمشيدا بما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
من جانبه استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان مماثل قرار البرلمان الأوروبي بدعوة "دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية والإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء السياسيين والتأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
واعتبر بيان المرصد هذا القرار يمثل تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أن هذا القرار يأتي في توقيت شديد الحساسية وينم عن سوء نية تجاه مصر بهدف الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان مؤكدا تضامنه الكامل مع الجانب المصر يفي هذا الصدد.
وأضاف المرصد أن قرار الاتحاد الأوروبي تضمن ادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر مطالبا بإعادة النظر في تلك القرارات التي تسئ إلى دولة محورية من الدول العربية.
واشار في الوقت ذاته الى ما حققته مصر في السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان لاسيما أطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري.
ومن المقرر ان تجرى في مصر انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل ترشح لها حتى الان الرئيس عبدالفتاح السيسي. (النهاية)

م م / م ف م / س ع م



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