الصحة الجزائرية تعلن إجراءات وقائية مشددة على الحدود لتفادي انتشار (البق)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 5 ـ 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن " اتخاذ إجراءات وقائية مشددة على مستوى المعابر الحدودية تفاديا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل (البق) الذي يجتاح بعض العواصم الأوروبية".
وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية مذكرة تتضمن "إجراءات وقائية تفاديا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل (البق)" وقالت إنه "يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية وذلك على مستوى نقاط الدخول تطبيقا للوائح الصحية الدولية ومهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود".
وتتمثل هذه الإجراءات في "المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية وتعزيز المراقبة الوبائية والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات والموانئ والمواقع البرية ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة وتزويد المسافرين بالمعلومات الصحية والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية".
كما شددت الوزارة على " ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة".
يذكر أنه تم أمس تداول مقاطع فيديو لانتشار حشرات (البق) على باخرة قادمة من مدينة (مرسيليا) الفرنسية متجهة إلى ميناء الجزائر العاصمة قبل أن يسارع وزير الصحة إلى تكذيب المعلومة مؤكدا اتخاذ إجراءات وقائية مشددة. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN05102023000071011013ID1107199223
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