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الصحة الجزائرية تعلن إجراءات وقائية مشددة على الحدود لتفادي انتشار (البق)

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 5 ـ 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن " اتخاذ إجراءات وقائية مشددة على مستوى المعابر الحدودية تفاديا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل (البق) الذي يجتاح بعض العواصم الأوروبية".
وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية مذكرة تتضمن "إجراءات وقائية تفاديا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل (البق)" وقالت إنه "يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية وذلك على مستوى نقاط الدخول تطبيقا للوائح الصحية الدولية ومهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود".
وتتمثل هذه الإجراءات في "المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية وتعزيز المراقبة الوبائية والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات والموانئ والمواقع البرية ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة وتزويد المسافرين بالمعلومات الصحية والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية".
كما شددت الوزارة على " ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة".
يذكر أنه تم أمس تداول مقاطع فيديو لانتشار حشرات (البق) على باخرة قادمة من مدينة (مرسيليا) الفرنسية متجهة إلى ميناء الجزائر العاصمة قبل أن يسارع وزير الصحة إلى تكذيب المعلومة مؤكدا اتخاذ إجراءات وقائية مشددة. (النهاية)

م ر / ه س ص



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