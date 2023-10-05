الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الروسية شمال شرق أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 10 (كونا) - دان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الهجوم الروسي الذي استهدف مقهى ومحل بقالة في قرية (هروزا) في مدينة (كوبيانسك) بمقاطعة (خاركيف) شمال شرقي أوكرانيا وأدى الى مقتل مالا يقل عن 50 شخصا.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "كان هذا هجوما شنيعا اخر ضد المدنيين الأبرياء بالإضافة الى الهجمات العشوائية المستمرة التي تشنها روسيا بالقرب من الخطوط الامامية".
وأضاف بوريل " الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تعد جرائم حرب وستتم محاسبة القيادة الروسية وجميع القادة والمرتكبين والمتواطئين ولن يكون هناك افلات من العقاب على جرائم الحرب تلك". (النهاية)
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