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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الروسية شمال شرق أوكرانيا

10/5/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 10 (كونا) - دان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الهجوم الروسي الذي استهدف مقهى ومحل بقالة في قرية (هروزا) في مدينة (كوبيانسك) بمقاطعة (خاركيف) شمال شرقي أوكرانيا وأدى الى مقتل مالا يقل عن 50 شخصا.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "كان هذا هجوما شنيعا اخر ضد المدنيين الأبرياء بالإضافة الى الهجمات العشوائية المستمرة التي تشنها روسيا بالقرب من الخطوط الامامية".
وأضاف بوريل " الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تعد جرائم حرب وستتم محاسبة القيادة الروسية وجميع القادة والمرتكبين والمتواطئين ولن يكون هناك افلات من العقاب على جرائم الحرب تلك". (النهاية)

ن خ / ف ا



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