موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - متحف الفلك والفضاء التابع لمركز عبدالله السالم الثقافي ينظم فعاليته العلمية (تاريخ البعثات الفضائية) بمناسبة احتفاله بأسبوع الفضاء العالمي.
الدوحة - منتخب الكويت للكريكت يتأهل إلى التصفيات الآسيوية الثانية المؤهلة لبطولة كأس العالم للعبة التي ستستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل إثر فوزه اليوم على نظيره السعودي بنتيجة 174 ركضة مقابل 173 ضمن التصفيات الآسيوية الأولى.
الكويت - نادي الألعاب الشتوية الكويتي يعلن أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح الكويت شرف استضافة بطولة كأس العالم للعبة 2024 للمستوى الرابع والمقرر اقامتها في شهر ابريل المقبل.
المنامة - انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023 برعاية وزير الاعلام البحريني رمزان النعيمي تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام" بمشاركة 117 فيلما عربيا قصيرا.
الجزائر - وزارة الصحة الجزائرية تعلن اتخاذ إجراءات وقائية مشددة على مستوى المعابر الحدودية تفاديا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل (البق) الذي يجتاح بعض العواصم الأوروبية".
الجزائر - السلطات العسكرية في النيجر تعلن أن انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع وهذا مثلما أعلن عنه نهاية سبتمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقول إن إن الوزير لويد أوستن ونظيره التركي ياشار غولر أكدا في اتصال هاتفي الالتزام بالتنسيق "الوثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر. 3114017 موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن كل شيء في أوكرانيا سينهار خلال أسبوع إذا توقف الدعم العسكري والمالي من الغرب.
عمان - السلطات السورية تعلن أن هجوما بطائرات مسيرة على حفل تخريج طلاب بالكلية الحربية بحمص أودى بحياة 80 شخصا وأصاب 240 آخرين في حصيلة أولية. (النهاية) ه س ص
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