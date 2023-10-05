موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - متحف الفلك والفضاء التابع لمركز عبدالله السالم الثقافي ينظم فعاليته العلمية (تاريخ البعثات الفضائية) بمناسبة احتفاله بأسبوع الفضاء العالمي.

الدوحة - منتخب الكويت للكريكت يتأهل إلى التصفيات الآسيوية الثانية المؤهلة لبطولة كأس العالم للعبة التي ستستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل إثر فوزه اليوم على نظيره السعودي بنتيجة 174 ركضة مقابل 173 ضمن التصفيات الآسيوية الأولى.

الكويت - نادي الألعاب الشتوية الكويتي يعلن أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح الكويت شرف استضافة بطولة كأس العالم للعبة 2024 للمستوى الرابع والمقرر اقامتها في شهر ابريل المقبل.

المنامة - انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023 برعاية وزير الاعلام البحريني رمزان النعيمي تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام" بمشاركة 117 فيلما عربيا قصيرا.

الجزائر - وزارة الصحة الجزائرية تعلن اتخاذ إجراءات وقائية مشددة على مستوى المعابر الحدودية تفاديا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل (البق) الذي يجتاح بعض العواصم الأوروبية".

الجزائر - السلطات العسكرية في النيجر تعلن أن انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع وهذا مثلما أعلن عنه نهاية سبتمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقول إن إن الوزير لويد أوستن ونظيره التركي ياشار غولر أكدا في اتصال هاتفي الالتزام بالتنسيق "الوثيق لمنع تعريض القوات الأمريكية للخطر. 3114017 موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن كل شيء في أوكرانيا سينهار خلال أسبوع إذا توقف الدعم العسكري والمالي من الغرب.

عمان - السلطات السورية تعلن أن هجوما بطائرات مسيرة على حفل تخريج طلاب بالكلية الحربية بحمص أودى بحياة 80 شخصا وأصاب 240 آخرين في حصيلة أولية. (النهاية) ه س ص