العقبة :نايف الفايز يلتقي وفداً من ممثلي استوديوهات إنتاج الأفلام الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 5 أيلول(بترا)- أمين المعايطه - التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الخميس مجموعة من ممثلي كبرى أستديوهات إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة الأميركية تمت دعوتهم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وبدعم من هيئة تنشيط السياحة، وبحث معهم آليات تعزيز التعاون والاستثمار بمجالات قطاع الصناعات الإبداعية وتحديدًا صناعة الأفلام.
وأكد الفايز، بحضور المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري، أهمية الاستثمار بمجال صناعة الأفلام في الأردن باعتباره من القطاعات الواعدة والقادرة على رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للأردن، خصوصاً مع النجاحات التي تحصدها الأفلام الأردنية في المهرجانات العربية والعالمية.
وأضاف الفايز، أن شركة تطوير العقبة الذراع الاستثماري للسلطة، طرحت عطاء مشروع "مركز العقبة للإنتاج الفني والإعلامي" وهو مركز متكامل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وغيره من المرافق الإبداعية التي ستخدم بشكل أفضل عدداً كبيراً من فرق الإنتاج العالمية والتي ستعمل على تصوير أعمالها الفنية في منطقة المثلث الذهبي (العقبة، البترا، رم) والذي سيعزز جاذبية الأردن كوجهة لصناعة الأفلام ومركز فني للوسائط المتعددة.
بدوره، أوضح البكري أهمية التعاون والشراكة مع سلطة العقبة الخاصة وكافة الشركاء من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للموهوبين وتمكينهم من خلال الاستثمار في طاقاتهم حتى يصبح الأردن من أهم مواقع صناعة الأفلام في العالم.
ونوه البكري، أن هذه الجولة شملت زيارة لمناطق تصوير متنوعة في المملكة من ضمنها منطقة العقبة رأس المثلث الذهبي ووادي رم و البترا، حيث تعرّف الوفد على كافة المرافق الحيوية والتي تشمل موقع "مركز العقبة للإنتاج الإعلامي والفني" المنوي تأسيسه في العقبة.
من جانبهم، ثمن الوفد الضيف جهود السلطة، مشيرين إلى جمال التنوع الجغرافي والتضاريس الطبيعية في الأردن التي تشجع على السياحة وصناعة الأفلام في مناطقه المختلفة وخاصة منطقة المثلث الذهبي .
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح في 26 أيلول الماضي، مجمع الأستديوهات المتخصص الأول في المملكة لصناعة الأفلام (أستديوهات الأردن "أوليفوود").
--(بترا)
ا م/م ق/ح أ
05/10/2023 23:40:46
MENAFN05102023000117011021ID1107199220
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