العقبة :نايف الفايز يلتقي وفداً من ممثلي استوديوهات إنتاج الأفلام الأميركية

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العقبة 5 أيلول(بترا)- أمين المعايطه - التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الخميس مجموعة من ممثلي كبرى أستديوهات إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة الأميركية تمت دعوتهم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وبدعم من هيئة تنشيط السياحة، وبحث معهم آليات تعزيز التعاون والاستثمار بمجالات قطاع الصناعات الإبداعية وتحديدًا صناعة الأفلام.

وأكد الفايز، بحضور المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري، أهمية الاستثمار بمجال صناعة الأفلام في الأردن باعتباره من القطاعات الواعدة والقادرة على رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للأردن، خصوصاً مع النجاحات التي تحصدها الأفلام الأردنية في المهرجانات العربية والعالمية.

وأضاف الفايز، أن شركة تطوير العقبة الذراع الاستثماري للسلطة، طرحت عطاء مشروع "مركز العقبة للإنتاج الفني والإعلامي" وهو مركز متكامل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وغيره من المرافق الإبداعية التي ستخدم بشكل أفضل عدداً كبيراً من فرق الإنتاج العالمية والتي ستعمل على تصوير أعمالها الفنية في منطقة المثلث الذهبي (العقبة، البترا، رم) والذي سيعزز جاذبية الأردن كوجهة لصناعة الأفلام ومركز فني للوسائط المتعددة.

بدوره، أوضح البكري أهمية التعاون والشراكة مع سلطة العقبة الخاصة وكافة الشركاء من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للموهوبين وتمكينهم من خلال الاستثمار في طاقاتهم حتى يصبح الأردن من أهم مواقع صناعة الأفلام في العالم.

ونوه البكري، أن هذه الجولة شملت زيارة لمناطق تصوير متنوعة في المملكة من ضمنها منطقة العقبة رأس المثلث الذهبي ووادي رم و البترا، حيث تعرّف الوفد على كافة المرافق الحيوية والتي تشمل موقع "مركز العقبة للإنتاج الإعلامي والفني" المنوي تأسيسه في العقبة.

من جانبهم، ثمن الوفد الضيف جهود السلطة، مشيرين إلى جمال التنوع الجغرافي والتضاريس الطبيعية في الأردن التي تشجع على السياحة وصناعة الأفلام في مناطقه المختلفة وخاصة منطقة المثلث الذهبي .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح في 26 أيلول الماضي، مجمع الأستديوهات المتخصص الأول في المملكة لصناعة الأفلام (أستديوهات الأردن "أوليفوود").

--(بترا)

ا م/م ق/ح أ

05/10/2023 23:40:46

