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إعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة ألاسلمية

10/5/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، (الدفعة الثانية والأخيرة).
وبينت الوحدة، بأنه وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
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وأشارت الوحدة، بأنها أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا ...الدخول إلى الرابط التالي:
ر/م ق/ح أ
05/10/2023 23:30:42

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