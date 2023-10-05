إعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة ألاسلمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، (الدفعة الثانية والأخيرة).
وبينت الوحدة، بأنه وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
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وأشارت الوحدة، بأنها أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا ...الدخول إلى الرابط التالي:
ر/م ق/ح أ
05/10/2023 23:30:42
MENAFN05102023000117011021ID1107199219
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