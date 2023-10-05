ورشة تدريبية حول امتحان الأوسكي لطلبة الصيدلة بجامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت جامعة جدارا اليوم الخميس ورشة عمل تدريبية حول إمتحان الأوسكي لطلبة كلية الصيدلة، برعاية رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون وتحدث فيها الخبير الصيدلاني الدكتور أحمد الرصاصي.

وأكد الدكتور الزبون، بحضور نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي والدكتور رمضان شديفات عميد كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساندة وأعضاء هيئة التدريس في كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساندة، أهمية هذه الورش التدريبية لطلبة كلية الصيدلة، مشيرا إلى تطور كلية الصيدلة في جامعة جدارا وطرحها تخصصي دكتور الصيدلة وبرنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية.

بدوره، بين الدكتور الرصاصي، أن إمتحان الأوسكي، هو نوع حديث من الامتحانات موجه لطلبة دراسات العلوم الصحية، مثل "الطب، العلاج الطبيعي، التصوير الشعاعي، التمريض، الصيدلية و طب الأسنان"، حيث يركز هذا النوع من الامتحانات على فحص المهارات السريرية والكفاءة في مهارات الإتصال والتواصل والتقييم السريري.

وفي ختام الورشة، كرم رئيس الجامعة الزبون، الدكتور الرصاصي بدرع الجامعة تقديراً لجهوده بخدمة مهنة الصيدلة.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

05/10/2023 23:06:49