ورشة تدريبية حول امتحان الأوسكي لطلبة الصيدلة بجامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت جامعة جدارا اليوم الخميس ورشة عمل تدريبية حول إمتحان الأوسكي لطلبة كلية الصيدلة، برعاية رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون وتحدث فيها الخبير الصيدلاني الدكتور أحمد الرصاصي.
وأكد الدكتور الزبون، بحضور نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي والدكتور رمضان شديفات عميد كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساندة وأعضاء هيئة التدريس في كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساندة، أهمية هذه الورش التدريبية لطلبة كلية الصيدلة، مشيرا إلى تطور كلية الصيدلة في جامعة جدارا وطرحها تخصصي دكتور الصيدلة وبرنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية.
بدوره، بين الدكتور الرصاصي، أن إمتحان الأوسكي، هو نوع حديث من الامتحانات موجه لطلبة دراسات العلوم الصحية، مثل "الطب، العلاج الطبيعي، التصوير الشعاعي، التمريض، الصيدلية و طب الأسنان"، حيث يركز هذا النوع من الامتحانات على فحص المهارات السريرية والكفاءة في مهارات الإتصال والتواصل والتقييم السريري.
وفي ختام الورشة، كرم رئيس الجامعة الزبون، الدكتور الرصاصي بدرع الجامعة تقديراً لجهوده بخدمة مهنة الصيدلة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
05/10/2023 23:06:49
MENAFN05102023000117011021ID1107199218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.